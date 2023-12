Borussia Dortmund: Fans beschäftigt ein großes Problem – BVB nicht wiederzuerkennen

Die Hinrunde in der Bundesliga lief nicht so, wie es sich Borussia Dortmund erhofft hatte. Nach dem Meisterdrama im Sommer entwickelte sich eine „Jetzt erst recht“-Mentalität. Doch kaum rollte der Ball in der Bundesliga wieder, war man in alten Mustern gefangen.

Mehr noch: Abseits der Champions League entwickelte sich Borussia Dortmund in eine Richtung, die die Fans nicht für möglich gehalten hatten. Der BVB droht, seine Identität zu verlieren.

Wofür steht Borussia Dortmund?

Gerade im Jahresendspurt zeigte der BVB in der heimischen Liga deutlich: Für die Spitzengruppe reicht es aktuell nicht. Aus den Duellen gegen die Top-4 holte Dortmund einen mageren Punkt – beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen.

Aber nicht nur das. Die Dortmunder befeuerten diesen Eindruck auch noch dadurch, dass man zwischenzeitlich für eine Mauer-Taktik entschied. Borussia Dortmund agierte in Leverkusen, aber beispielsweise auch in Stuttgart, wie ein Kellerkind.

Es wirkte beinahe so, als habe man kein Vertrauen in die eigene Offensivkraft. Dabei steht der BVB seit Jahren für „Hochgeschwindigkeits-Fußball“. Auch Terzic sagte bei seinem Antritt einst, dass er lieber ein Tor mehr schießen will, als eins weniger zu kassieren.

DARAN muss der BVB arbeiten

Die Diskrepanz zwischen der Vergangenheit und dem derzeitigen Liga-Alltag warf bei manchem Fan die Frage nach einer fehlenden Identität auf. Denn gerade in der Champions League zeigten Dortmunder gegen Top-Teams, dass sie offensiv bestehen können und dann meist viel besser im Spiel, gefährlicher und erfolgreicher sind.

Terzic sollte in der Winterpause für eine klare Identität sorgen. Die Spieler brauchen einen festen Ablauf und Vorgaben. Und die sollten bestenfalls nach vorn ausgelegt sein, das haben die jüngsten Auftritte nur allzu gut gezeigt.

Und letztlich muss Borussia Dortmund auch dafür sorgen, dass man, wenn es in der Rückrunde darauf ankommt, auch die Top-Teams wieder schlagen kann. Sonst wird es mit der Qualifikation für die Champions League ganz schwer.