Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star verrät spannende Wechsel-Details – „Ging alles sehr schnell“

Bei Borussia Dortmund geht es weiter Schlag auf Schlag. Nach dem Klassiker (0:4) gegen den FC Bayern und der Champions League gegen Newcastle United (2:0) steht am 11. Spieltag das Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart (11. November, 15.30 Uhr) an.

Dabei kommt es auch zum Wiedersehen mit Dan-Axel Zagadou, der von 2017 bis 2022 bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand. Die Zeit beim BVB war nicht einfach für den Innenverteidiger, wie er im DER WESTEN-Interview zurückblickt. Nach seinem Vertragsende war er kurz vereinslos. In Panik brach der Abwehrspieler aber nicht aus.

Borussia Dortmund: Ex-Star blickt auf Wechsel zurück

Wenn man sich die Statistik von Dan-Axel Zagadou bei Borussia Dortmund anschaut, dann sind 92 Pflichtspiele in fünf Jahren mehr als nur überschaubar. Zahlreiche Verletzungen waren die Gründe, weshalb der heutige Profi vom VfB Stuttgart so oft ausfiel. Insgesamt verpasste er verletzungsbedingt 89 Pflichtspiele für die Schwarzgelben.

„Ich hatte in Dortmund viele Verletzungen. Es war nicht so einfach, damit umzugehen“, sagt Zagadou im Interview mit DER WESTEN. „Aber was zählt, ist jetzt. Ich bin glücklich und gesund.“ Das ist der Franzose in der Tat. Bei den Stuttgartern ist er aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken.

„Es läuft jetzt einfach gut für mich beim VfB. Es ist Gottes Plan, alles ist gut“, freut sich Zagadou, der nach seinem Vertragsende im Sommer 2022 sogar zwei Monate vereinslos war. In dieser durchaus ungewohnten Situation geriet Zagadou aber nicht in Panik, wie er verrät. Im Gegenteil.

„Alles ging sehr schnell“

Der 24-Jährige erklärt, dass er selber in diese Situation sein wollte. Zwei Monate konnte er sich auf seine Zukunft konzentrieren und den nächsten Schritt ganz genau machen. „Ich wollte auf das richtige Angebot warten. Dann kam der VfB Stuttgart auf mich zu und es ging alles sehr schnell. Jetzt bin ich sehr froh, dass ich hier bin“, so Zagadou weiter, der am Samstag dann zum zweiten Mal auf seinen Ex-Klub Borussia Dortmund trifft.

In der vergangenen Spielzeit gab es im Signal-Iduna-Park eine heftige 0:5-Pleite. Im Rückspiel erkämpften sich die Stuttgart ein 3:3-Unentschieden. Jeder Punkt war damals wichtig für den Abstiegskampf. Nebenbei verfolgte er zwar das spannende Meisterschaftsfinale, doch etwas anderes war wichtiger.

„Ich war traurig, weil ich der Borussia die Meisterschaft gewünscht habe. Sie hätten es aus meiner Sicht verdient gehabt. Bei unserem Spiel gegeneinander am Ende der vergangenen Saison habe ich mich aber natürlich nur auf meine Mannschaft konzentriert, weil wir gegen den Abstieg gekämpft haben“, erklärt Zagadou.

