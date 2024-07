Borussia Dortmund hat das Nachsehen – Mega-Juwel verpasst BVB einen Korb

Mit Waldemar Anton und Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund bereits zwei Neuzugänge fix gemacht. Mit Pascal Groß und Yan Couto werden in Kürze zwei weitere folgen. Ein Spieler, an dem der BVB dran war, wird hingegen nicht an die Strobelallee wechseln.

Borussia Dortmund angelt sich immer wieder Top-Talente aus Deutschland und ganz Europa. Bei einem Juwel hat Schwarz-Gelb nun jedoch offenbar das Nachsehen: Chido Obi vom FC Arsenal wird laut Transfer-Guru Fabrizio Romano in England bleiben.

Borussia Dortmund: Obi wechselt wohl zu United

Hinter ihm war halb Europa dran, sämtliche Top-Klubs wollten Obi unbedingt. Auch der BVB stand auf der Liste möglicher Interessenten. Seit Monaten wurde um den Nachwuchsstürmer gebuhlt, nun ist wohl eine Entscheidung gefallen: Obi wird zu Manchester United wechseln. Das berichtete Romano am Dienstag (30. Juli).

Damit gehen der FC Bayern, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg leer aus. Alle Bundesliga-Klubs wurden mit dem Youngster in Verbindung gebracht. Von den Gunners hat sich Obi bereits am Montag (29. Juli) mit einem Post auf Social Media verabschiedet.

++ Borussia Dortmund lacht sich ins Fäustchen – heftiger Tiefschlag für Konkurrenten ++

Obi machte mit seinen unfassbaren Leistungen in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam. In 20 Spielen erzielte er grandiose 32 Treffer – was für eine Quote. Ab der kommenden Saison wird der 16-Jährige für die Red Devils auf Torjagd gehen. Das gefällt vor allem den Arsenal-Fans überhaupt nicht.

Obi von Arsenal-Fans angefeindet

Die Gunners-Fans zeigten sich ob des bevorstehenden Wechsels des 16-Jährigen äußerst enttäuscht. Die Arsenal-Anhänger gifteten in den sozialen Medien gegen Obi. „Schlechtester Move der Karriere“, betonte ein Fan. „Chidoobi van Persie“, kommentierte ein Instagram-User. Ein anderer unterstellte Obi-Martin: „Geld über Leidenschaft. Das haben wir schon mal erlebt.“

Weitere News:

Van Persies Wechsel zum Konkurrenten Manchester United im Sommer 2012 hatte bei den Anhängern für enormen Unmut gesorgt und deutliche Spuren hinterlassen. Gleiches fühlen die Arsenal-Fans nun bei dem Ex-BVB-Flirt.