BVB – Bremen: Knallharte Ultras-Ansage nach Sahin-Aus! Sie richtet sich an Ricken und Co.

Am Ende waren es nur 27 Spiele an der Seitenlinie: Nuri Sahin wurde vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen von seinen Aufgaben als BVB-Trainer entbunden. Der Klub-Führung hat es nach der vierten Niederlage in Folge gereicht. Es müssen Veränderungen her.

Das wissen auch die BVB-Ultras. Vor der Partie gegen Bremen gab es Banner der aktiven Fanszene von Borussia Dortmund. Es ist eine klare Ansage an die Verantwortlichen um Boss Lars Ricken.

BVB – Bremen: Ultras-Ansage nach Sahin-Aus

Vier Pleiten in Folge waren für die BVB-Bosse zu viel: Nuri Sahin ist seinen Job als Trainer bei Borussia Dortmund seit dem 22. Januar los. Gegen Werder Bremen steht Mike Tullberg an der Seitenlinie. Vor der Partie gab es von den Ultras ein klares Statement an die Verantwortlichen.

Auch interessant: Borussia Dortmund – Bremen: Doppelter Schock bei Tullberg-Premiere

„Die Elefanten im Raum ansprechen… Die Probleme stehen nicht an der Seitenlinie“, heißt es auf einem Banner geschrieben, das die aktive Dortmunder Fanszene vor Spielbeginn zeigte. Eine Ansage, die sich an die Klub-Führung um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, Kaderplaner Sven Mislintat und Berater Matthias Sammer richtete.

Nicht nur den Fans ist es bekannt, dass es hinter den Kulissen bei den Dortmundern ordentlich brodelt. Die Spannungen zwischen Sportdirektor Sebastian Kehl und Mislintat sorgten vor einigen Monaten nämlich für viel Aufregung.

Wer wird neuer Trainer?

Ob es auch in der Führungsetage beim BVB zu Veränderungen kommen wird, ist aktuell noch unklar. Einen neuen Trainer braucht Borussia Dortmund definitiv. Nach der Bremen-Partie wird Mike Tullberg voraussichtlich weiter an der Seitenlinie stehen, bis ein neuer Cheftrainer gefunden wird. Danach kehrt der Däne zu seiner U19 zurück.

Mehr Nachrichten für dich:

Erste Absagen gab es für den BVB auch schon. Roger Schmidt, der als Nachfolger für Sahin gehandelt wurde, hat bereits verkündet, dass er „auf keinen Fall“ die Dortmunder trainieren möchte. Zu den Favoriten auf den Posten zählt zudem Niko Kovac. In der Bundesliga trainierte er den FC Bayern München, Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg.