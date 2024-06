Borussia Dortmund: Monster-Ablöse! Irres Transfer-Gerücht macht BVB-Fans große Augen

Sommerzeit ist Transferzeit! In diesem Jahr wird es allerdings wohl etwas dauern, bis die ersten Neuzugänge bei Borussia Dortmund verkündet werden. Das liegt unter anderem an der Europameisterschaft. Erst danach wird es auf dem Transfermarkt richtig abgehen.

Die Gerüchteküche brodelt aber dennoch mächtig. So soll Borussia Dortmund jetzt an einem Spieler dran sein, für den eine brutale Ablösesumme fällig wäre. Ob der BVB da tatsächlich zuschlagen wird?

Borussia Dortmund: Monster-Ablöse fällig!

Im vergangenen Jahr gab es für die Fans von Borussia Dortmund keinen richtigen Hammer-Transfer. Die ganz großen Stars blieben aus. Was auch zum Teil daran lag, dass der BVB zahlreiche Körbe kassiert hatte. Wunschspieler sagten den Schwarzgelben in letzter Sekunde ab.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Nach Sponsor-Aufregung – nächste Entscheidung um Rheinmetall gefallen

Das soll sich in diesem Sommer ändern. Den Transfer-Verantwortlichen sollen rund 75 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Ganz schön viel Geld, um mehrere Spieler zu holen. Allerdings könnte diese Summe schon fast für einen einzigen Spieler aufgebraucht werden.

So berichtet nämlich die „Sport Bild“, dass der BVB sich bei RB Leipzig bedienen und einen der begehrtesten Spieler verpflichten möchte: Benjamin Sesko. Der Slowene hat in Leipzig aber noch einen Vertrag bis 2028. Allerdings hat er im Vertrag eine Ausstiegsklausel, heißt es in dem Bericht. Diese ermöglicht es einem Verein, Sesko zu kaufen. Die Summe wird den BVB-Fans aber sehr große Augen machen.

Schnappt der BVB wirklich bei Sesko zu?

So müsste Borussia Dortmund satte 65 Millionen Euro auf den Tisch legen, um Sesko von RB Leipzig zu verpflichten. Demnach sollen die Dortmunder großes Interesse an dem Offensivspieler haben – und das schon weit vor seinem Wechsel zu den Leipzigern. 2023 schnappte sich der Bundesligist den 1,95 Meter großen Angreifer für nur 24 Millionen Euro von RB Salzburg.

Mehr Nachrichten für dich:

Ob der BVB tatsächlich solch eine Ablöse für einen Spieler ausgeben will? Zwar traf er in 31 Bundesliga-Partien ganze 16 Mal ins Tor, aber der Revierklub ist nicht dafür bekannt, solche hohen Summen zu zahlen. Aber es gibt auch noch viele andere Interessenten. Immer wieder wurden Teams wie der FC Arsenal, FC Chelsea und Paris Saint-Germain mit Sesko in Verbindung gebracht.