Borussia Dortmund: Bellingham-Insider packt über BVB-Star aus – „Das irritiert mich“

Er ist der umjubelte Star bei Borussia Dortmund: Jude Bellingham. Bei den Fans ist er der Liebling, weil er auch kämpft und beißt, wenn der BVB hinten liegt. Von dieser Mentalität wünscht man sich beim Verein mehr.

Bellingham hat seinen Status als Ausnahmetalent mittlerweile untermauert. Dadurch könnte er Borussia Dortmund im Sommer viele Millionen Euro einbringen. Sein Jugendtrainer plaudert jetzt offen über die Anfangszeiten der Karriere des 19-Jährigen.

Borussia Dortmund: So gelang Bellinghams Aufstieg

Bellinghams Aufstieg bei seinem Jugendklub Birmingham ist schon eine Geschichte für sich. Als Achtjähriger trat er in den Klub ein. Schnell wurde klar, dass in ihm einiges an Können steckte. Der junge Brite spielte schnell in höheren Altersklassen mit. Mit 16 feierte er schließlich bei den Profis in der zweiten Liga sein Debüt.

Bis dahin eng an seiner Seite war Mike Dodds. Dieser war von 2009 bis 2021 in der Nachwuchsabteilung Birminghams tätig. Bereits früh erkannte er Bellinghams Stärken und sorgte dafür, dass er schnell in höheren Mannschaften spielte.

Jugendtrainer stört diese Sache

Für viele ist der Dortmunder ein Ausnahmetalent – in England gerne auch „generational Talent“ genannt. Eine Tatsache, die Dodds dann doch ablehnt. „Das irritiert mich“, sagt er gegenüber „The Sportsman„. „Es wird fast so getan, als ob Jude durch jedes Akademieprogramm gekommen wäre.“

Er wisse, dass Leute starke Meinungen haben, doch er sei ganz anderer Auffassung. Was meint er damit? Natürlich spricht er Bellingham das Können nicht ab. Doch Dodds glaubt, dass sich sein ehemaliger Schützling nur wegen des speziellen Umfelds in Birmingham so entwickeln konnte.

Borussia Dortmund: Bellingham brauchte Birmingham

„Es war fast wie ein perfektes Zusammentreffen von dem, was die Familie wollte, was Jude wollte und wie der Fußballverein sein Akademieprogramm sah“, so Dodds. „Er hat eindeutig ein Talent, das bestreite ich nicht. Aber das Umfeld, das geschaffen wurde, ermöglichte es diesem Talent, sich wirklich zu entfalten.“

Noch mehr Nachrichten:

Laut Dodds wäre Bellingham auch der Erste, der das zugeben würde. Es habe viel Arbeit in den steilen Aufstieg gesteckt, egal ob es um die Gestaltung des Trainings oder persönlichen Gesprächen. Doch am Ende zahlte es sich aus. Und so jagt ihn jetzt ganz Fußball-Europa.