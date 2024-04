Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Hammer-Ansage vor Gipfeltreffen! BVB hört genau hin

Der eine versucht seit elf Jahren, wieder deutscher Meister zu werden. Der andere hat dafür eine starke Saison gebraucht und den FC Bayern vom Thron gestoßen. Nun treffen sie aufeinander: Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen.

Schon am vergangenen Spieltag hat Bayer Leverkusen alles klar gemacht und schielt jetzt auf das Triple. Bei Borussia Dortmund will man dagegen unbedingt noch die Champions-League-Qualifikation für die kommende Saison. Vor dem Gipfeltreffen sorgt der Meister allerdings mit anderen Aussagen für Aufsehen.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Gewaltige Ansage vor Gipfeltreffen

Wie schmerzhaft muss es für Borussia Dortmund sein, den neuen Meister im Signal-Iduna-Park zu empfangen? Bayer Leverkusen ist am Sonntag (21. April) nach der gewonnenen Meisterschaf zu Gast. Die Mannschaft von Cheftrainer Xabi Alonso krönte eine überragende Saison schon vergangene Woche mit dem ersten Titel.

Als wäre das nicht schon bitter genug für den BVB, folgt nun auch noch eine Ansage von Leverkusen-Boss Fernando Carro. Neben dem FC Bayern bekommen die Dortmunder jetzt wohl auch noch weitere starke Konkurrenz auf dem Transfermarkt. Aber das ist noch nicht alles.

„Wir werden voraussichtlich einen großen Verkauf tätigen und davon werden wir zwei oder drei Neuverpflichtungen bezahlen“, sagte Carro im Gespräch mit der spanischen Zeitung „AS“. Bereits vor dieser Saison kamen unter anderem mit Nathan Tella (23,3 Millionen Euro), Victor Boniface (20,5 Millionen Euro), Granit Xhaka (15 Millionen Euro), Jonas Hofmann (10 Millionen Euro) und Arthur (7 Millionen Euro) einige starke Transfers. Zudem holte der Klub auch einige ablösefreie Spieler. Die „Werkself“ sei ein Verein, der immer wieder seine Spieler für viel Geld verkaufen muss, um neue Profis verpflichten zu können. Beim BVB ist dieses Transfermodell bekannt.

Nächste Machtdemonstration?

Wenn dann im Sommer noch weitere Stars dazukommen könnten, wird Bayer Leverkusen sicherlich in den kommenden Jahren ein ernsthafter Kandidat sein, der den großen FC Bayern ärgern könnte. Und was ist mit Borussia Dortmund? Auch der BVB will auf dem Transfermarkt wieder angreifen, um vorne mitspielen zu können.

Doch einfach wird es nicht. Die Dortmunder müssen sich dann gegen andere attraktive Vereine durchsetzen. Dazu wird auch sicherlich Leverkusen gehören, der in der kommenden Spielzeit wieder in der Champions League spielen wird. Der BVB muss noch zittern, dürfte allerdings auch mit dem 5. Platz an der Königsklasse teilnehmen.

Wichtig wäre dennoch ein Sieg gegen den neuen Meister am Sonntag. Das Problem: Leverkusen ist in dieser Saison bislang ungeschlagen. Keine Mannschaft schaffte es, drei Punkte gegen das Xabi-Team zu holen. Wird es die Mannschaft von Edin Terzic schaffen?