Ex-BVB-Star lässt eine ganze Nation hoffen – geht sein großer Traum endlich in Erfüllung?

Seit Sommer 2024 spielt Pierre-Emerick Aubameyang in Saudi-Arabien. Für Al-Qadsiah sammelte er in 25 Pflichtspielen 15 Torbeteiligungen. Seit seinem Wechsel in die Wüste ist der Ex-BVB-Star ein wenig aus dem europäischen Fokus verschwunden, doch schon bald könnte er sich auf der allergrößten Bühne zurückmelden.

Als Gabuner hatte Aubameyang im Laufe seiner Karriere stets das Pech, einer nicht wirklich starken Fußballnation anzugehören. Bislang musste der Ex-BVB-Star auf interkontinentale Großevents verzichten. Das könnte sich im Spätsommer seiner Karriere doch noch ändern.

Ex-BVB-Star Aubayemang lässt Gabun träumen

Gabun war in den letzten Jahren immer mal wieder beim Afrika Cup mit von der Partie, 2012 spielten Aubameyang und seine Landsmänner gar das Viertelfinale des Kontinentalwettbewerbs. Doch dies war bislang der größte Erfolg für Gabun und den Ex-Dortmunder.

Mit Blick auf die WM 2026 könnte das kleine Land in Zentralafrika die langersehnte Qualifikation feiern. Nach sechs von zehn Spieltagen rangiert Gabun auf Platz zwei, einem direkten Quali-Rang. Dazu haben Aubameyang und seine Teamkollegen mit einem Spiel mehr satte acht Punkte Vorsprung auf Rang drei – dort steht derzeit Burundi.

++ BVB-Sportchef schlägt Alarm – „Abstieg wäre eine Katastrophe“ ++

Aubameyang selbst sorgte für diesen, zu diesem Zeitpunkt komfortablen, Vorsprung. Gegen Kenia, dem anderen Verfolger auf Platz vier, traf der Ex-Dortmunder doppelt und holte seinem Team so nahezu im Alleingang drei ganz, ganz wichtige Punkte. Gabun gewann die Partie gegen Kenia mit 2:1.

Erste WM mit 37 Jahren?

Spätestens nach dem Sieg gegen Kenia darf man in Gabun träumen. Davon, erstmals in der Geschichte des Landes eine WM bestreiten und sich auf der größtmöglichen Fußballbühne messen zu dürfen. Für Aubameyang wäre dieser Erfolg etwas ganz Besonderes. Schließlich wird er eine solche WM-Teilnahme schon langsam abgehakt haben. Denn Fakt ist: 2026 dürfte seine letzte Möglichkeit sein.

Weitere News:

Sollten Gabun und Aubameyang es wirklich schaffen, sich für die WM in Kanada, Mexiko und den USA zu qualifizieren, würde der Ex-BVB-Stürmer mit 37 Jahren tatsächlich noch einmal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Dies wäre wohl für ihn das Highlight seiner Karriere. Bis dahin muss Gabun noch vier Spiele bestehen und nach zehn Spieltagen Platz eins oder zwei belegen.