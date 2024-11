Borussia Dortmund: Hoffnung geplatzt! BVB erreicht kurz vor Bayern-Spiel die bittere Nachricht

Gegen den FC Bayern München würde Borussia Dortmund am liebsten seine beste Elf ins Rennen schicken. Kurz vor dem „Klassiker“ ist nun aber schon klar: Julian Brandt wird nicht dabei sein können.

Für den Spieler mit der Nummer zehn hat es nicht gereicht. Er muss gegen den FC Bayern München wegen muskulärer Problem passen, wird Borussia Dortmund im Topspiel am Samstagabend (30. November) fehlen.

Borussia Dortmund: Brandt fehlt gegen die Bayern

In der Champions League verletzte sich Brandt am Mittwoch gegen Zagreb, musste wegen muskulärer Probleme schon zur Halbzeit ausgewechselt werden. Am Freitag wollte BVB-Trainer Nuri Sahin noch nicht festlegen: „Bei Jule warten wir noch auf die Diagnose, die wir heute im Laufe des Tages bekommen werden“, sagte er. Einige Stunden vor Anpfiff scheint nun aber klar zu sein: Brandt ist nicht dabei.

Die „Ruhr Nachrichten“ und Sky berichten übereinstimmend, dass Brandt nicht im Spieltagskader von Borussia Dortmund steht. Beim Treffpunkt unweit des Signal Iduna Parks habe der 28-Jährige gefehlt.

Für den BVB ist das ein bitterer Ausfall. „Die Spielerkategorie Julian Brandt ist sehr, sehr schwer eins zu eins zu ersetzen“, sagte Sahin, betonte allerdings auch: „Ich habe keine schlaflosen Nächte und werde auch heute gut schlafen, weil wir in einer guten Form sind und derjenige, der dann reinkommt, wird das gut machen.“

Süle feiert Comeback

Neben Brandt fehlen auch Emre Can (Sperre), Karim Adeyemi (Aufbautraining) und Youngster Kjell Wätjen (Muskelverletzung). Aber es gibt auch gute Nachrichten: Niklas Süle steht nach überstandener Verletzung erstmals wieder im Kader. Mit dabei sind außerdem die U23-Kicker Cole Campbell, Ayman Azhil und Almugera Kabar.