BVB steigt in Transferpoker ein – Top-Talent ablösefrei zu haben

Jetzt ist das Rennen um Tom Bischof endgültig eröffnet. Das deutsche Top-Talent der TSG Hoffenheim ist aktuell in aller Munde. Nach dem FC Bayern München soll nun auch Borussia Dortmund ein Auge auf den 19-Jährigen werfen.

Neusten Berichten zufolge ist der BVB daran interessiert, den Mittelfeldspieler im Sommer ablösefrei zu verpflichten. Mit diesem Plan ist Dortmund aber lange nicht allein.

BVB mischt bei Bischof mit

Spätestens mit seinem spektakulären Freistoßtreffer gegen RB Leipzig hat sich Tom Bischof in den Fokus gespielt. Der 19-Jährige hat bei der TSG Hoffenheim in dieser Saison den großen Durchbruch geschafft. Im zentralen Mittelfeld des Bundesligisten ist Bischof gesetzt.

Damit hat er auch die Aufmerksamkeit zahlreicher Top-Klubs auf sich gezogen. Und was ihn noch begehrter macht: Der Vertrag von Bischof läuft im nächsten Sommer aus. Der Mittelfeldspieler ist dementsprechend ablösefrei zu haben.

Schon etwas länger wird RB Leipzig, VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt Interesse an dem 19-Jährigen nachgesagt. Zu Beginn der Woche berichtete „Sky“, dass der FC Bayern München Bischof gerne im nächsten Sommer in den Süden lotsen würde.

BVB mit guten Chancen?

Es war also schon abzusehen, dass Borussia Dortmund ebenfalls in den Poker einsteigt. Nun soll es auch soweit sein. Laut einem Bericht der „Sport Bild“ zeige der BVB ebenfalls Interesse an dem hochtalentierten deutschen U-Nationalspieler.

Wer letztlich die besten Karten hat, ist noch nicht bekannt. Bei Dortmund sind die Aussichten für Bischof aktuell aber noch nicht optimal. Mit Pascal Groß, Marcel Sabitzer, Julian Brandt, Emre Can, Felix Nmecha und Kjell Wätjen hat der BVB bereits ein großes Angebot im zentralen Mittelfeld. Für Bischof müsste erst ein Platz freigemacht werden.