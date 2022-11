Borussia Dortmund: Bellingham-Pläne enthüllt? Jetzt scheint es konkret zu werden

2021 Jadon Sancho, 2022 Erling Haaland und 2023 Jude Bellingham? Zum dritten Mal in Folge droht Borussia Dortmund der Abgang eines Stars. Auch wenn Jude Bellingham noch einen geltenden Vertrag hat – die Gerüchteküche brodelt.

Kaum ein Spieler hat in den letzten Jahren einen so rasanten Aufstieg hingelegt, wie der junge Engländer. Derzeit konzentriert er sich auf seine WM-Teilnahme mit den „Three Lions“. Doch bei Borussia Dortmund interessiert man sich nur dafür, ob er im Sommer geht.

Borussia Dortmund will Gespräche

Bellinghams Leistungen wecken Begierde – das wissen auch die Bosse des BVB. Nicht umsonst kündigte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zuletzt an, dass man nach der Weltmeisterschaft Gespräche führen werde. Bellingham, so Watzke, müsse sich dann entscheiden.

Denn Borussia Dortmund will einer erneuten Transfer-Ungewissheit aus dem Weg gehen. Der 19-Jährige soll mit offenen Karten spielen. Im Falle eines Wechsels winkt dem BVB eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich. Bellinghams Vertrag läuft noch bis 2025.

Was will Bellingham?

Bleibt die Frage, was der Spieler eigentlich will. In Dortmund fühlt sich der Mittelfeldspieler pudelwohl. Die Borussia hat ihm zum internationalen Durchbruch verholfen. Zudem liegen ihm die Fans zu Füßen. Will er das jetzt schon eintauschen, wo die ganze Karriere noch vor ihm liegt?

So scheint es, wenn man den neusten Gerüchten glauben darf. Wie die „Sport Bild“ erfahren haben will, streckt die Bellingham-Seite die Fühler aus. Demnach fordere die Familie des Spielers konkrete Angebote von großen Klubs ein. Der FC Liverpool und Real Madrid gelten seit Längerem als die heißesten Kandidaten.

Borussia Dortmund muss vorbereitet sein

Entspricht das der Wahrheit, können sich die Fans von Borussia Dortmund einen langfristigen Verbleib ihres Lieblings abschminken. Sportlich wäre es für den Verein ohne Frage ein immenser Verlust, auf den man sich vorbereiten muss.

Ein 1-zu-1-Ersatz dürfte nur schwerlich zu finden sein. Spielt Bellingham nach der WM wirklich mit offenen Karten, hätte der Verein immerhin genügend Zeit. Doch zunächst muss man abwarten, wie das Turnier in Katar für den Spieler und seine Nation verläuft.