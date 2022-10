Dortmund – Bayern: Terzic-Traum geht in Erfüllung – „Gibt nichts Schöneres“

Trotz 2:2-Unentschieden ist der BVB der gefühlte Sieger des Topspiels Dortmund – Bayern. Nach 0:2-Rückstand verhinderte Borussia Dortmund die Niederlage.

Für Trainer Edin Terzic ging bei Dortmund – Bayern ein kleiner Traum in Erfüllung. An seine Worte auf der Pressekonferenz werden sich viele BVB-Fans zurückerinnern.

Dortmund – Bayern: Terzic-Wunsch wird wahr

Vor dem „Klassiker“ war bei Borussia Dortmund die große Frage: Wer spielt im Sturm? Youssoufa Moukoko oder Anthony Modeste? Die Entscheidung fiel auf den 17-jährigen Moukoko, der sich zuletzt mit starken Leistungen aufgedrängt hatte.

„Mir ist wichtig, dass wir zwei Jungs haben, denen wir das absolute Vertrauen aussprechen, weil wir wissen, dass sie uns helfen werden“, sagte Terzic vor dem Spiel und weiter: „Es gibt immer Jungs, die starten, es gibt immer Jungs, die beenden – aber viel wichtiger ist, dass das die beiden Jungs sein sollen, die entscheiden“

Dortmund – Bayern 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 Goretzka (33.), 0:2 Sane (53.), 1:2 Moukoko (74.), 2:2 Modeste (90.)

Dann kündigte Terzic an: „Wir werden die passende Lösung finden. Und ich weiß, ich wiederhole mich: Es gibt nichts Schöneres, wenn beide morgen treffen.“ Und genau dieser Traum ging jetzt in Erfüllung.

Dortmund – Bayern: Terzic-Wunsch geht in Erfüllung. Foto: IMAGO / Nordphoto

Durch die Treffer von Leon Goretzka und Leroy Sané lagen die Bayern vorne. In der 70. Minute stellte Terzic um, brachte Modeste für Malen und ließ die beiden Angreifer gemeinsam auf die Münchner Abwehr los.

Tor-Traum: Erst Moukoko, dann Modeste

Ein Plan, der aufgehen sollte. Nach schöner Vorarbeit von Modeste netzte Moukoko in der 75. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. In der 83. Minute vergab ehemaliger Kölner noch eine 100-prozentige Torchance, ehe er dann in der Nachspielzeit für die Erlösung sorgte.

In der letzten Spielminute flog ein langer Ball in den Strafraum. Der aufgerückte Schlotterbeck behauptete sich und schlug die Flanke vors Tor. Am hinteren Pfosten schlich Modeste sich weg und köpfte zum 2:2-Ausgleich ein. Der Signal Iduna Park bebte. Dortmund freut sich über einen gewonnen Punkt gegen die Bayern und Terzic über die Treffer von beiden Stürmern.