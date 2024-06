Borussia Dortmund: Große Aufregung um BVB-Trikot – läuft der BVB bald SO auf?

Erst am 10. Juli legt Borussia Dortmund mit der Vorbereitung auf die neue Saison los. Das erste Testspiel ist für den 12. Juli geplant. Schon jetzt sind die Fans aber heiß auf die Saison oder besser gesagt auf die neue Arbeitskleidung des BVB.

In den Sozialen Medien tauchte jetzt ein Design des möglichen neuen Auswärtstrikots von Borussia Dortmund auf. Das neue Jersey hat viele spannende Details. Der BVB würde für ein Novum sorgen.

Borussia Dortmund: Sieht SO das neue Auswärtstrikot aus?

Vergangene Saison trug der BVB bei Auswärtsspielen klassisch Schwarz, mit einer Luftaufnahme des Borsigplatz in Grau gezeichnet. Und auch 2024/2025 geht der BVB mächtig ins Detail, wenn man den geleakten Trikots Glauben schenken darf.

Das bislang unbestätigte Bild zeigt das Auswärtstrikot für die Saison 2024/2025. Es ist in der Grundfarbe wieder Schwarz. In der Mitte hat es einen dicken gelben Streifen, worauf der Hauptsponsor 1&1 in Schwarz und Weiß platziert ist.

Schaut man genauer hin, sieht man noch weitere Details. Dort steht nämlich in Grau abgesetzt geschrieben das Motto „Borussia verbindet“ und „United by Borussia“. Aber damit längst nicht genug. Zusätzlich ist das Motto in Blindensprache und Gebärdensprachen darauf zu finden.

Neues Trikot spaltet die Fans

Und es ist wie jedes Jahr. Die Meinungen der Fans gehen bei dem Anblick des Trikots ganz stark auseinander. Ein Fan schreibt beispielsweise „Ach du Scheiße“, ein Anderer hingegen meint: „Das ist mega geil“.

Wann das Trikot veröffentlicht werden und wie es am Ende wirklich aussieht, ist noch nicht bekannt.