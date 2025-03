Borussia Dortmund – Augsburg: Fans haben nur ein Thema – „Geht so krank!“

Wenn Borussia Dortmund am Samstag (8. März) gegen den FC Augsburg spielt, dann kann es nur ein Ziel geben: drei Punkte! Die braucht der BVB dringend, um die bislang verkorkste Saison noch irgendwie zu retten. Doch die Dortmunder-Fans haben während der Partie ein ganz anderes Thema…

Nach einer Tiefphase – inklusive Trainerwechsel – lief es für Borussia Dortmund zuletzt wieder recht ordentlich. Unter anderem gab es einen deutlichen 6:0-Sieg gegen Union Berlin und ein 2:0 gegen den St. Pauli. Doch über dem Berg ist der BVB damit noch lange nicht. Der Platz, der für eine Teilnahme an die europäischen Wettbewerbe berechtigt, ist noch längst nicht sicher. Doch das scheint im Spiel gegen Augsburg für die Fans auch gar nicht das Thema zu sein.

Borussia Dortmund: Sondertrikot löst Diskussionen aus

Es ist das Aussehen der Spieler, welches die BVB-Fans angeregt auf X (vormals Twitter) heiß diskutieren lässt – oder besser gesagt die Trikots, welche die Akteure auf dem Feld tragen. Dabei handelt es sich um ein neues Sondertrikot mit dem Borussia Dortmund an eine der erfolgreichsten Phasen seiner Vereinsgeschichte erinnern möchte (wir berichteten).

Angelehnt an die erfolgreichen Meisterjahre der 90er-Jahre und im unverwechselbaren neongelb kommen die Trikots daher. Die vierte Meisterschaft in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund jährt sich in diesem Sommer zum 30. Mal. Und die Fans können gegen Augsburg in Erinnerung schwelgen, denn da kam das Trikot zum ersten Mal zum Einsatz!

Das sagen die BVB-Fans zu dem Trikot

„Hätten wir nur die Hälfte der Spieler, die 1995 dieses Trikot getragen haben, hätten wir keine Diskussion über Führungsspieler oder Mentalität“, meint ein X-User. Eine weitere Person findet: „Das Trikot geht so krank!“

Und auch dieser Fan freut sich: „Warum nicht mal wieder dauerhaft dieses Neongelb? Good vibes, good times!“ Doch es gibt auch kritische Stimmen zu dem knalligen Jersey: „Einzig der Übergang von den Ärmeln zum Rumpf haben sie schlecht gelöst. Das sah beim Original vor 30 Jahren besser aus.“