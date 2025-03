Borussia Dortmund: Kovac erstmals mit Kritik am Team – und wie!

Was ein Debakel für Borussia Dortmund! Das 0:1 gegen Augsburg war für den BVB eine schallende Ohrfeige.

Kaum hatte man geglaubt, die Mannschaft von Trainer Niko Kovac würde nach dem 6:0 gegen Union Berlin und dem 2:0 auf St. Pauli endlich zu der lange gesuchten Konstanz finden, da setzt es gegen Augsburg eine 0:1-Niederlage. Und alle alten BVB-Wunden sind wieder aufgerissen.

BVB-Coach Kovac redet Tacheles

Wie heftig die Augsburg-Pleite für die Schwarzgelben ist, zeigt auch der Umstand, dass Niko Kovac seine Mannschaft nach dem Spiel erstmals öffentlich kritisierte. Bislang hatte der Trainer sich in seinen ersten Wochen stets vor sein Team gestellt – viel mehr noch: Kovac stimmte immer wieder regelrechte Lobeshymnen auf Spieler an, die seit gefühlten Ewigkeiten ihrer Topform meilenweit hinterlaufen.

Doch damit ist jetzt Schluss. Nach dem 0:1 gegen Augsburg redete Kovac Tacheles. Die heftigen Reaktionen der BVB-Fans haben dem Trainer von Borussia Dortmund wohl klar aufgezeigt, dass die Zeiten des verbalen Kuschelkurses nun vorbei sein müssen.

„Wir haben kein bisschen gezeigt, dass wir gewinnen wollten“, sagte Kovac nach dem Spiel bei Sky: „Wir waren viel zu langsam, viel zu träge. Wir haben uns keine Chancen erspielt und sind nie in die Tiefe gelaufen.“

Borussia Dortmund: Die Einstellung fehlt

Der BVB-Coach weiter: „An einfachsten Situationen sind wir gescheitert. Das war regelrecht pomadig von uns. So kannst du kein Bundesliga-Spiel gewinnen.“

Was den Trainer von Borussia Dortmund so ärgert: „Laufbereitschaft, Leidenschaft und Aggressivität sind das Maß aller Dinge. Das ist für mich das Wichtigste. Erst wann das alles gegeben ist, kann man sich Gedanken über das Spielerische machen. Aber alle diese Tugenden haben wir heute nicht an den Tag gebracht. Dabei war das so ein wichtiges Spiel. Doch die Einstellung ist entscheidend, und die war nicht da.“

BVB vor schwierigen Aufgaben

Borussia Dortmund steht nach 25 Spielen mit 35 Punkten auf dem 10. Platz. So schlecht schnitt der BVB seit Jahren nicht mehr ab. Einfacher werden die Aufgaben gewiss nicht: Am kommenden Mittwoch ist die Mannschaft von Kovac zu Gast beim OSC Lille zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League. Drei Tage später muss der BVB in der Liga bei RB Leipzig ran.