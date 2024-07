Borussia Dortmund: Mega-Projekt vorgestellt! Weltklub guckt beim BVB ab

Borussia Dortmund ist nicht nur in Deutschland eine feste Größe. Auch weltweit ist der BVB den meisten Fußballfans ein Begriff – spätestens seit der Teilnahme am jüngsten Champions-League-Finale.

Der Verein zeichnet sich dabei vor allem durch eine große Stärke aus: Der lautstarken Südtribüne im Signal-Iduna-Park. Über 20.000 Fans peitschen die Mannschaft in jedem Heimspiel nach vorne. Nun hat sich ein Weltklub daran ein Beispiel genommen – und nimmt Borussia Dortmund als Inspiration!

AS Rom schaut bei neuem Stadionbau auf Borussia Dortmund

Die AS Rom plant ein neues Stadion. Nach mehr als 70 Jahren im Stadio Olimpico, das man sich mit dem Erzrivalen Lazio Rom teilt, will der Klub aus der italienischen Hauptstadt in ein eigenes Stadion ziehen. Bei den Plänen dafür orientiert man sich offenbar an der Heimstätte des BVB.

Denn die „Curva Sud“, die Tribüne für alle stimmungsfreudigen Anhänger der Roma, soll zu einer der größten Fankurven in Europa werden. Insgesamt soll der neue Tempel der AS Rom rund 55.000 bis 62.000 Menschen Platz bieten. Die Kosten dafür belaufen sich auf fast eine Milliarde Euro. 2025 sollen die Bauarbeiten beginnen, gut zwei Jahre später soll das Stadion dann schon eröffnet werden.

Neues Roma-Stadion soll modern werden

Der Neubau ist ein Teil der Sanierung eines Gebiets im Nordwesten der Stadt. Das neue Stadiongelände der Roma soll außerdem weitere moderne Extras erhalten. So sollen zum Beispiel grüne Gänge und ein ebenerdiger Brunnen rund um die Anlage entstehen.

Alle Roma-Fans dürften sich über das Vorhaben des Vereins freuen. Denn das alte Stadio Olimpico ist vor allem aufgrund der Tatsache unbeliebt, dass eine Tartanbahn die Spieler auf dem Platz von den Fans trennt. Über selbiges Problem klagten zuletzt auch immer wieder die Fans von Hertha BSC. In Rom hat man dafür nun eine Lösung gefunden.