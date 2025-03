Borussia Dortmund: Geht der BVB leer aus? Transfer-Flirt vor Wechsel zu Füllkrug!

Während die aktuelle Saison auf die Zielgerade abbiegt, laufen bei Borussia Dortmund bereits die Planungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren.

Nach der bislang enttäuschenden Saison steht für den BVB fest: Im Sommer muss ein Umbruch her. Und so wird Borussia Dortmund sich auch in diesem Jahr wieder eifrig auf dem Transfermarkt umschauen.

Borussia Dortmund: Angel Gomes im Visier?

Dabei sollen die Schwarzgelben auf einen Spieler des aktuellen Gegners in der Champions League aufmerksam geworden sein. Schon im vergangenen Sommer hätten die Dortmunder es Berichten zufolge bei Angel Gomes versucht.

Der Mittelfeldspieler war 2020 ablösefrei von Manchester United zu OSC Lille gewechselt und hat sich dort in den vergangenen Jahren zur treibenden Kraft im Mittelfeld-Zentrum entwickelt. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft im Sommer in Lille aus. Gomes wäre somit ablösefrei zu haben. Kein Wunder, dass er bei einigen Topclubs auf dem Wunschzettel steht.

Statt BVB: Angel Gomes zu West Ham?

Wie der „Guardian“ berichtet, droht Borussia Dortmund im Werben um den Mittelfeld-Motor jedoch den Kürzeren zu ziehen. Einem Bericht der Zeitung zufolge befindet West Ham United sich in der Pole Position für eine Verpflichtung des englischen Nationalspielers.

Sollte Gomes sich tatsächlich für einen Wechsel zu West Ham entscheiden, würde er dort auf einen ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund treffen. Niclas Füllkrug war im vergangenen Sommer für 27 Millionen Euro zu den „Hammers“ gewechselt. Aufgrund von Verletzungen blieb Füllkrug beim Londoner Verein jedoch bislang blass. In neun Liga-Einsätzen kam er auf lediglich zwei Treffer.