Borussia Dortmund nimmt Barca-Juwel ins Visier – er soll im Sommer kommen

Der 3:1-Heimsieg von Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona markierte vor wenigen Tagen das bittere Aus im Viertelfinale der Champions League. Die 0:4-Klatsche im Hinspiel war für Niko Kovac und seine Mannschaft nicht mehr aufzuholen.

Während die Katalanen unter Trainer Hansi Flick weiter um den Henkelpott kämpfen, könnten die Verantwortlichen der beiden Klubs schon bald wieder aufeinandertreffen. Borussia Dortmund soll großes Interesse an einem Barca-Juwel haben. Er könnte im Sommer ein Thema beim BVB werden.

Borussia Dortmund: Verstärkt Valle die BVB-Defensive?

Auf der Linksverteidigerposition muss sich der BVB derzeit eigentlich keine Sorgen machen. Mit Ramy Bensebaini ist und Daniel Svensson ist man gleich doppelt aufgestellt, großer Handlungsbedarf scheint hier also nicht zu bestehen. Das scheinen die Verantwortlichen von Schwarz-Gelb jedoch anders zu sehen.

Denn wie die „Mundo Deportivo“ in diesen Tagen berichtet, soll die Dortmunder Chefetage um Sportdirektor Sebastian Kehl Alex Valle ins Visier genommen haben. Das Barca-Juwel ist derzeit an den italienischen Erstligisten Como 1907 ausgeliehen, zeigt dort starke Leistungen unter Trainer Cesc Fabgreas. Nach Saisonende wird Valle wieder nach Barcelona zurückkehren. Doch dort könnte es ihn nicht lange halten.

Große Konkurrenz für den BVB

Denn neben dem BVB sollen auch viele andere Vereine ihr Interesse an dem spanischen U21-Nationalspieler hinterlegt haben. Dazu kommt: Mit einer Ausstiegsklausel von gerade einmal sechs Millionen Euro ist Valle für viele Klubs ein echtes Schnäppchen. Ein Preis, bei dem wohl auch Borussia Dortmund nicht nein sagen könnte.

Doch ein Wechsel des Youngsters ist damit keineswegs in Stein gemeißelt. Derzeit ist unklar, ob und wie die „Blaugrana“ mit Valle in Zukunft planen. An Alejandro Balde dürfte auf Valles Position in Barcelona derzeit jedoch kein Vorbeikommen sein.