Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund im Livestream und TV: Hier siehst du die Champions League live

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam – am dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase will der BVB seinen nächsten Sieg in der Königsklasse einfahren.

Wer in diesem Jahr die Champions League im TV und Livestream verfolgen will, muss auf einige Änderungen gefasst machen. Wir verraten dir, wo du Ajax Amsterdam – Borussia Dortmund live verfolgen kannst.

Ajax Amsterdam – Borussia Dortmund im Livestream und TV: Diesen Anbieter brauchst du

Noch im Vorjahr teilten sich Pay-TV-Anbieter Sky und DAZN die Rechte an der Königsklasse. 21/22 sieht das Bild ganz anders aus. DAZN konnte den großen Konkurrenten ausstechen. Beinahe die kompletten Rechte an der Champions League gingen an den Streamingdienst.

Rund 121 von 137 CL-Spielen laufen dort exklusiv. Die restlichen Spiele konnte sich Amazon sichern. In der Gruppenphase läuft auf Amazon Prime stets am Dienstag das jeweilige Top-Spiel. Amazon darf sich selbst aussuchen, welches Spiel sie zeigen.

Am ersten Spieltag entschied sich der Versandriese dazu, Bayern München gegen FC Barcelona zu zeigen. Um Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul zu sehen, musste die Fans auf DAZN einschalten. Die Partie gegen Ajax Amsterdam ist am Dienstag, 19. Oktober ab 21 Uhr zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 19.30 Uhr. Im TV ist das Spiel nicht zu sehen.

Auch hier kannst du Ajax Amsterdam – Borussia Dortmund live verfolgen

Am ersten Spieltag setzte sich Borussia Dortmund mit 2:1 bei Besiktas Istanbul durch. Und auch gegen Sporting Lissabon (1:0) feierten die Borussen einen Sieg. In der Bundesliga hat sich der BVB nach dem 3:1-Erfolg gegen Mainz 05 auf Tabellenplatz Zwei vorgearbeitet. Jetzt soll die Siegesserie in der Champions League weitergeführt werden.

Alternativ kannst du die Partie auch bei uns im Live-Ticker verfolgen. Vor dem Spiel sprach der Verein noch eine wichtige Warnung an seine Fans aus >>> (mh)