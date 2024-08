Borussia Dortmund: Mega-Angebot für Adeyemi! Wird der BVB jetzt schwach?

Seit mehreren Wochen buhlt Juventus Turin um Karim Adeyemi. Jetzt soll der italienische Top-Klub die Bemühungen um den BVB-Star noch einmal intensivieren und ein neues Angebot vorbereiten.

Damit nähert sich Juventus Turin langsam der Summe an, für die Borussia Dortmund den 22-Jährigen wohl ziehen lassen würde. Ein Abgang wird damit immer wahrscheinlicher.

Borussia Dortmund: Lässt der BVB Adeyemi ziehen?

Schon vor einigen Wochen ploppte zum ersten Mal das Interesse von Juventus Turin an Karim Adeyemi auf – und bis heute ist es nicht erkaltet. Die „Alte Dame“ hat den Flügelstürmer offenbar zu einem der Wunschtransfers des Sommers erklärt. Der neue Trainer Thiago Motta soll große Stücke auf Adeyemi halten und ihn unbedingt in seinem Team wollen.

Nach Informationen von Sky soll es zuletzt sogar ein Treffen zwischen Juves Sportdirektor Cristiano Giuntoli und Adeyemis Vater Abbey gegeben haben. Dabei habe man erneut mit Nachdruck das Interesse hinterlegt.

Und auch in Sachen Ablöse will Juventus offenbar jetzt Ernst machen. Angesichts der bevorstehenden Verkäufe von Dean Huijsen (geht wohl für 15 Millionen Euro zu Bournemouth) und Matias Soule (für 30 Millionen Euro zum AS Rom) ist die Kasse der Turiner wieder gut gefüllt.

Juve erhöht Angebot für Adeyemi

Das eingenommene Geld soll dann aber direkt wieder in einen Adeyemi-Transfer investiert werden. Einem Bericht von Sky zufolge soll Juve rund 35 Millionen Euro Ablösesumme plus zehn Millionen Euro Bonuszahlungen bieten.

Grundsätzlich soll Borussia Dortmund Adeyemi in diesem Sommer nicht abgeben wollen. Bei einem Angebot dieser Größenordnung dürfte der BVB aber ins Grübeln kommen. Die Schmerzgrenze soll bei rund 45 bis 50 Millionen Euro liegen.