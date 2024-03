Bayern München verkündet bittere Nachricht! BVB schaut ganz genau hin

Manuel Neuer ist die Nummer eins beim FC Bayern München und auch beim DFB-Team, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann kürzlich bekannt gab. Bei den Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande wird der Keeper aber nicht zwischen den Pfosten stehen. Er fällt verletzt aus.

Der Schlussmann von Bayern München hat sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Jetzt hat sich Bayerns Torwart-Trainer Michael Rechner zur Ausfallzeit geäußert. Auch Borussia Dortmund schaut bei Neuer ganz genau hin.

Bayern München: Neuer droht Ausfall gegen den BVB

In der Vorbereitung auf die Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande zog sich Neuer einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Daraufhin verließ er das Camp der deutschen Nationalmannschaft vorzeitig und kehrte nach München zurück. Dort wird er nun behandelt.

Neuer wird die Länderspiele verpassen – und möglicherweise auch das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund. Schon nächste Woche Samstag (30. März) ist der BVB zu Gast in der Münchner Allianz-Arena.

Einsatz gegen Dortmund? „Kann sehr eng werden“

„Gegen Dortmund kann es natürlich sehr, sehr eng werden“, teilte Michael Rechner, der Torwarttrainer von Bayern München bei Sky mit. „Aktuell gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird für Dortmund“, so die klaren Worte.

Vermutlich wird Sven Ulreich für Neuer ins Bayern-Tor rücken. Der 35-Jährige ersetzte Neuer schon zu Saisonbeginn, als der noch ausfiel. Eine weitere Option wäre Daniel Peretz, der im Sommer von Maccabi Tel Aviv zum Rekordmeister wechselte.

EM in Gefahr?

Die EM ist bei Manuel Neuer aber nicht in Gefahr. „Der Zeitpunkt ist unglücklich. Aber grundsätzlich ist es nur eine kleine Verletzung. Er ist in Behandlung und auf einem guten Weg. (…) Er kommt schnell wieder zurück“, so Rechner.