Bayern – Dortmund: Juwel-Hammer vor Top-Spiel – doch es droht sofort eine herbe Enttäuschung

Das ist mal eine faustdicke Überraschung. Beim Spitzenspiel zwischen Bayern und Dortmund geht es für beide Teams darum, die Niederlagen aus der Champions League vergessen zu machen. Es versteht sich von selbst, dass die Coaches ihre besten Spieler auf den Platz schicken.

Und trotzdem sorgt BVB-Coach Niko Kovac gleich mal für einen Juwel-Hammer. Überraschend reist Kjell Wätjen mit zum Kracher in den Süden. Und trotzdem droht dem Talent bei Bayern gegen Dortmund eine herbe Enttäuschung.

Bayern – Dortmund: Wätjen endlich wieder dabei

Bereits am Freitag (11. April) reisten die Dortmunder gen Süden. Und zur großen Überraschung machte sich auch Kjell Wätjen mit der Mannschaft auf den Weg. Das berichten die „Ruhr Nachrichten“. Der 19-jährige Youngster ist in den vergangenen Monaten zu einem echten Rätsel geworden.

Bereits in der vergangenen Saison gab er sein Profi-Debüt, lieferte gegen Augsburg auch gleich eine Vorlage. Viele Fans träumten schon vom Reus-Nachfolger, da Wätjen ihnen auch als Mega-Talent angepriesen wurde. Doch in dieser Saison sieht es mau aus. Vor Bayern – Dortmund kam er auf mickrige 15 Bundesliga-Minuten. Mehr noch: Seit Mitte Februar stand er nicht mal mehr im Kader der Borussia! Entsprechend überraschend reiste er mit in die bayrische Landeshauptstadt.

BVB reist mit „Übergepäck“

Doch das heißt noch gar nichts! Denn die Schwarz-Gelben reisen mit „Übergepäck“. Laut „Ruhr Nachrichten“ sind 21 Spieler dabei gewesen. Problem: Für den Spieltagskader dürfen lediglich 20 Akteure berufen werden. Ein Spieler wird also von der Tribüne aus zusehen müssen.

Und hier könnte die Enttäuschung für Wätjen liegen. Die Tatsache, dass er mit in München dabei ist, ist in diesem Fall keine Garantie, dass er zum Einsatz kommt, geschweige denn überhaupt im Kader steht. Er dürfte einer der Kandidaten sein, die noch gestrichen werden könnten. Die endgültige Entscheidung bekommt die Öffentlichkeit wohl erst eine Stunde vor Anpfiff zwischen Bayern und Dortmund mitgeteilt.