FC Bayern München: Dicke Überraschung um FCB-Star! Fans reiben sich verwundert die Augen

Nach dem ärgerlichen 1:2 gegen Inter Mailand kommen vom FC Bayern München wieder etwas erfreulichere Neuigkeiten. Wie sich auch in der Champions League gezeigt hat, haben die Münchener aktuell schwer mit ihrer Verletztenmisere zu kämpfen.

Beim Rekordmeister wartet man weiter auf die Rückkehr von Neuer, Musiala, Coman, Pavlovic, Davies, Ito und Upamecano. In übler Gewissheit, dass der Großteil noch mehrere Wochen und Monate ausfallen wird. Immerhin bei Upamecano vermeldet der FC Bayern München nun positive Neuigkeiten. Bei den Fans steigt die Hoffnung auf ein nahes Comeback.

FC Bayern München: Upamecano wieder auf dem Platz

Denn die Bayern zeigen den Innenverteidiger auf X (ehemals Twitter), wie er erste Runden in Laufschuhen um den Platz in München dreht – mit breitem Grinsen im Gesicht. Erst Ende März wurden beim 26-Jährigen freie Gelenkkörper im Knie festgestellt.

Den Rekordmeister traf diese Meldung doppelt bitter. So kam nicht nur Upamecano sondern auch Alphonso Davies (Kreuzbandriss) verletzt aus der Länderspielpause zurück (hier mehr dazu). Wenige Wochen nach Diagnose und anschließender OP nun die ersten befreienden Schritte auf dem Rasen für „Upa“.

Eine Prognose zum Comeback bleibt noch aus, allerdings gab sich Max Eberl schon kurz nach der Verletzung optimistisch: „Auch Upa werden wir in den kommenden Wochen eng begleiten und gehen davon aus, dass er uns bald wieder zur Verfügung steht.“ Eine sehr dehnbare Prognose.

„Ich komme zurück!“

Und auch nach den positiven Bildern vom Trainingsplatz sollten Bayern-Fans nicht mit einer unmittelbaren Rückkehr rechnen. Es ist ein langer Weg von den ersten Belastungsschritten bis hin zur vollen Einsatzbereitschaft. Immerhin die Einstellung stimmt: „Mir geht es gut. Ich komme zurück!“, sagt Upamecano nach seinen Laufrunden zur „Bild“.

Der Fokus des FC Bayern München richtet sich erstmal auf das Topspiel gegen Dortmund und die Herausforderung in Mailand. Spiele, an denen sich der Saison-Erfolg bemessen wird und in denen die Münchener noch ohne ihren Innenverteidiger auskommen werden müssen.