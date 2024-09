Bayern München: Musiala-Beben? Konkurrenz reibt sich schon die Hände

Bahnt sich in der Bundesliga ein Hammer an? Im Fokus steht dabei der FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister möchte nämlich so schnell wie möglich den Vertrag von Superstar Jamal Musiala verlängern.

Wäre da nicht ein Gerücht, dass derzeit für mächtig Aufregung sorgt und den Verantwortlichen des FC Bayern München nicht gefallen wird. Die Konkurrenz um Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Co. schaut dabei genau hin.

Bayern München: Musiala-Beben?

Im Sommer 2026 läuft der Vertrag von Jamal Musiala beim FC Bayern München aus. Dieser soll schnell verlängert werden, weshalb die Bosse nun in die Offensive gehen und dem Superstar eine deutliche Gehaltserhöhung anbieten. Dafür soll das Gehalt von Spielern wie Leroy Sane deutlich gedrückt werden.

Mittlerweile sollen die Verantwortlichen auch schon erste Gespräche mit Musiala aufgenommen haben, um den Vertrag zu verlängern. Wäre da nicht Real Madrid. Laut der „Sport Bild“ könnte der spanische Top-Klub zum Problem werden, da Musialas Kumpels David Alaba und Jude Bellingham ihm von einem Wechsel zu den Königlichen überzeugen wollen.

Dann wäre da auch noch Alphonso Davies. Dem Bericht nach steht auch er vor einem Wechsel nach Madrid. Davies ist mit Musiala eng befreundet, weshalb er seinem guten Kumpel in die spanische Hauptstadt folgen könnte.

Musiala heiß begehrt

Aber nicht nur Real Madrid könnte dem FC Bayern München zum Problem werden. So gibt es auch aus der Premier League noch zahlreiche Interessenten. Unter anderem wollen ihn Manchester City und der FC Liverpool. Das Interesse der beiden englischen Top-Klubs könnte zur ernsthaften Gefahr werden, da Musiala in England aufgewachsen und ein großer Fan der Premier League ist.

Sollte Musiala eine Verlängerung ablehnen und sich für einen Hammer-Wechsel entscheiden – egal zu welchem Klub – wird das auch in der Bundesliga für Aufsehen sorgen. Nicht nur wäre der Abgang ein erheblicher Nackenschlag für den FCB, auch könnte die Dominanz darunter leiden. Schon die vergangene Saison war extrem bitter für die Münchener, als kein einziger Titel geholt wurde. In dieser Spielzeit soll es wieder besser laufen.

Daher werden Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart, RB Leipzig und Borussia Dortmund ganz genau hinschauen, wie sich die Personalie Musiala beim FCB entwickelt.