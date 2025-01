FC Bayern München: Mega-Wende! Plötzlich scheint alles wieder möglich

Er war beim FC Bayern München schon aussortiert, stand zu Saisonbeginn sogar teilweise gar nicht im Kader. Mittlerweile ist er aber wieder ein wichtiger Bestandteil des Teams, steht regelmäßig in der Startelf. Die Rede ist von Leon Goretzka.

Seine Mega-Wende krönte Goretzka jetzt mit einem Doppelpack beim 3:2-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg. Plötzlich hat auch er wieder eine Zukunft beim FC Bayern München. Das war im Sommer kaum denkbar.

FC Bayern München: Goretzka plötzlich wieder wichtig

Die Bayern hätten Goretzka gerne im Sommer abgegeben, er selbst entschied sich aber dazu, zu bleiben. Goretzka murrte nicht, sondern ackerte – und das hat sich jetzt ausgezahlt. Als Aleksandar Pavlovic und Joao Palhinha plötzlich ausfielen, bekam er dann seine Chance.

Als Goretzka dann gebraucht wurde, war er da. Und ganz offenbar hat bei Trainer Vincent Kompany einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Obwohl Pavlovic wieder fit ist, stand Goretzka in zwei von drei Spielen in diesem Jahr in der Startelf. Gegen Wolfsburg erzielte er nun sogar einen Doppelpack.

Vertragsverlängerung für Goretzka?

Im Sommer hätte er den Verein verlassen sollen, jetzt scheint plötzlich sogar eine Vertragsverlängerung möglich. „Wenn er so weiterspielt, spricht natürlich nichts dagegen“, meint auch Bayern-Keeper Manuel Neuer, der erklärt: „Ich glaube, Leon ist sehr erleichtert. Wir haben ihm immer den Rücken gestärkt und wussten, dass seine Zeit kommen wird. Immer, wenn er gespielt hat, hat er alles reingehauen. Und das ist die Belohnung dafür.“

Goretzkas Vertrag läuft bis 2026. Eigentlich waren alle davon ausgegangen, dass spätestens in diesem Sommer Schluss ist. Doch inzwischen stehen die Zeichen wieder ganz anders. Sogar eine Vertragsverlängerung scheint möglich.

„Leon hat ja einen laufenden Vertrag über die Saison hinaus. Gott sei Dank. Wir reden jetzt nicht über die neue Saison. Wir reden jetzt darüber, was die Saison betrifft und da ist er Teil und da wird er hoffentlich helfen, dass wir die größtmöglichen Erfolge einfahren“, sagte Bayern-Boss Max Eberl.