FC Bayern München: Bleibt er doch? Neue Hoffnung für FCB-Fans

Beim FC Bayern München spricht man in der vergangenen Wochen viel über neue Spieler. Wunsch-Transfer Florian Wirtz oder defensive Stabilität durch Jonathan Tah? Der Transfer-Poker läuft auch Hochtouren. Doch wie steht es um die eigenen Spieler? Bei einem gibt es nun gute Neuigkeiten.

Der Schwachpunkt dieser Saison beim FC Bayern München war zweifelsohne die Defensive. Zu viele individuelle Fehler kosteten am Ende auch die Champions League. Jetzt heißt es Mund abputzen, weitermachen. Nur, mit wem ist die Frage. Denn personelle Veränderungen braucht es. Doch wer soll gehen, wer bleiben?

FC Bayern München: Innenverteidiger will verlängern

Laut „Sky“ sollen die Verhandlungen mit Dayot Upamecano eine sehr positive Entwicklung in den vergangenen Tagen genommen haben. Sein Vertrag läuft im Sommer 2026 aus. Wenn man ihn nicht verlieren will, und das sogar ablösefrei, muss man tätig werden. Das wurde man in München bereits.

Doch die Gespräche zwischen dem Franzosen und den Verantwortlichen des Rekordmeisters liefen über einen längeren Zeitraum hinweg schon sehr stockend. Jetzt die Wendung: Der 26-jährige Innenverteidiger soll zu einer Verlängerung bereit sein und wünscht sich eine schnelle Einigung mit dem Klub.

Ein großer Erfolg für den FC Bayern. Zwar fällt Upamecano aktuell mit einem Knorpelschaden aus. In fittem Zustand ist er für die Bayern-Defensive aber allemal wichtig. Gerade aktuell: Min-jae Kims Zukunft über den Sommer hinaus ist ungewiss – einen Transfer schlossen die FCB-Bosse zuletzt nicht aus. Und sonst bleiben wenig Alternativen.

Verletzungen schwächen Bayern-IV

Eric Dier wird die Bayern im Sommer Richtung Monaco verlassen und Hiroki Itos erste Saison in München glich eher einem Lazarett-Aufenthalt. Auch er fehlt aktuell (Mittelfußbruch). Die Bayern sind auf Upamecano in der kommenden Spielzeit angewiesen.

Denn zwei neue Innenverteidiger würden wohl selbst beim FC Bayern München den Transferrahmen sprengen. Dass auf der Position nachgebessert werden muss, sollte dennoch jedem an der Säbener Straße bewusst sein. Wer kommen wird und ob Upamecano zeitnah verlängert, bleibt abzuwarten.