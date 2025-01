FC Bayern München: Hammer-Wende! Jetzt könnte es doch passieren

Beim FC Bayern München scheint es in den Vertragsgesprächen offensichtlich voranzugehen. Nachdem der Deal mit Jamal Musiala kurz vor dem Abschluss steht, soll es nun auch einen Durchbruch bei Alphonso Davies gegeben haben.

Laut übereinstimmender Medienberichte steht der Kanadier jetzt nun doch kurz vor einer Vertragsverlängerung. Dabei soll es erst vor wenigen Tagen ordentlich gekracht haben zwischen dem FC Bayern München und dem Davies-Berater.

FC Bayern München: Davies vor Vertragsverlängerung

Noch am Mittwoch (15. Januar) hieß es, die Gespräche zwischen Bayern und Davies drohen zu scheitern. Zwischen Nick Huoseh, dem Berater von Davies, und Sport-Vorstand Max Eberl soll es aufgrund übertriebener Forderungen ordentlich gekracht haben.

Nun folgt aber offenbar die Wende. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, habe ein erneutes Gespräch zu einer deutlichen Annäherung geführt. Demnach schlage das Pendel nun wieder klar in Richtung Vertragsverlängerung aus. Es seien lediglich noch ein paar Details zu klären.

+++ FC Bayern München vor Hammer-Transfer! Damit hätte niemand gerechnet +++

„Wir und die Beraterseite versuchen, einen Vertrag zu finalisieren“

Noch am Freitagmorgen (17. Januar) hatte sich Bayern-Boss Eberl recht entspannt zu den Davies-Verhandlungen geäußert. „Ich bin generell ungeduldig, das ist mein Naturell. Ich kann aber immer nur dasselbe sagen: Wir und die Beraterseite versuchen, einen Vertrag zu finalisieren, der für alle Seiten gut ist. Das ist das, was wir getan haben und immer noch tun. Da gehören auch Diskussionen dazu. Mein Geduldsfaden ist immer noch stark. Ich versuche, für den FC Bayern langfristig die besten Entscheidungen zu treffen“, so Eberl auf der Pressekonferenz.

Das könnte dich auch interessieren:

Nun scheint sich eine Entscheidung anzubahnen – und die läuft wohl darauf hinaus, dass Davies seinen Vertrag verlängert und auch über den Sommer hinaus ein Spieler des FC Bayern München bleibt.