Bayer Leverkusen – FC Bayern: UEFA trifft knifflige Entscheidung! FCB schreckt sofort auf

Die Vorzeichen sind klar: Nach dem 0:3 im Hinspiel muss über die Favoritenrolle bei Bayer Leverkusen – FC Bayern nicht diskutiert werden. Trotzdem wird die „Werkself“ alles geben, um das Wunder vom Einzug ins Viertelfinale der Champions League doch noch zu schaffen.

Eine UEFA-Entscheidung dürfte den Münchenern nun den ersten kleinen Schluckauf verpasst haben. Schiedsrichter bei Bayer Leverkusen – FC Bayern ist Slavko Vincic. Dem begegneten beide Teams in dieser UCL-Saison schon einmal. Ein Vorzeichen für eine spektakuläre Wende?

Bayer Leverkusen – FC Bayern: Vincic pfiff FCB-Klatsche

Ein Sieg mit drei Toren Unterschied? Gegen die großen Bayern fast unmöglich. Wobei: In der Champions League ist das diese Saison gleich zwei Mannschaften gelungen. In Rotterdam gab es im Januar eine solche Schmach (0:3), zuvor geriet man auch in Barcelona bereits unter die Räder.

+++ FC Bayern München: Bericht sorgt für Aufsehen! Bahnt sich ein Kane-Hammer an? +++

Und genau jener Schiedsrichter, der das 1:4 des FCB am 3. Spieltag der Ligaphase in Spanien leitete, ist im Achtelfinal-Rückspiel nun wieder an der Pfeife unterwegs. Das verkündete die UEFA am Tag vor dem deutsch-deutschen Duell der Königsklasse. Ist das etwa ein schlechtes Omen für die Münchener Bayern?

Bayer mit guten, Bayern mit schlechten Erinnerungen

Leverkusen dagegen dürfte sich wohlwollend an das letzte Spiel unter der Leitung von Slavko Vincic erinnern. Der 45-Jährige war Referee beim 1:0-Erfolg der Rheinländer gegen Inter Mailand im Dezember.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Der längerfristige Ausfall von Superstar Florian Wirtz wird Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern dagegen gar nicht helfen. Und auch nicht auf der Jagd nach einem weiteren Titel – denn auch für die Rest-Hoffnung auf die Schale ist das ein schwerer Schlag. Hier mehr dazu.