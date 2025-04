Bayer Leverkusen: Alonso-Beben? Pikanter Bericht sorgt für Aufsehen!

Wer hätte das erwartet? Bayer Leverkusen erlebte im Pokalhalbfinale bei Arminia Bielefeld einen Horror-Abend und muss sich auch vom wohl letzten Titel in dieser Saison verabschieden. Xabi Alonso und sein Team gehen also höchstwahrscheinlich titellos aus dieser Spielzeit.

In diesem Zuge kommt einmal mehr die Frage auf, wie es mit Alonso weitergeht. Bleibt er bei Bayer Leverkusen? Geht er doch? Nun sorgt ein pikanter Bericht für Diskussionen. Demnach muss der amtierende Meister doch um seinen Chefcoach bangen.

Bayer Leverkusen: Alonso doch schon im Sommer zu Real?

In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Anzeichen, dass Alonso wohl noch mindestens ein Jahr im Rheinland bleiben würde. Laut „Bild“ befindet er sich gerade auf der Suche nach einem neuen Haus in Düsseldorf und Bayer-Sportchef Simon Rolfes machte zuletzt bei „Sky“ klar, dass Alonso bleiben werde.

Dazu soll der Weg zu Real Madrid laut der „Sport Bild“ in diesem Sommer ohnehin noch nicht frei werden. So soll es keine Anzeichen für ein Aus von Carlo Ancelotti geben. Der Italiener wolle bei den Königlichen noch mindestens eine Saison dranhängen. Und Fakt ist auch, dass es für Alonso eigentlich nur zwei Möglichkeiten gibt: Ein Wechsel zu Real Madrid oder der Verbleib in Leverkusen.

Doch laut „The Athletic“ könnte nun doch mehr Bewegung in einen möglichen Alonso-Wechsel kommen als Bayer lieb ist. Demnach sei Ancelotti der absolute Wunschkandidat des brasilianischen Verbandes. Erst vor wenigen Tagen hatte Brasilien Ex-Coach Dorival junior entlassen.

Ancelotti demnächst Nationalcoach?

Doch damit nicht genug: Der 65-Jährige selbst beschäftige sich inzwischen sehr wohl mit einem Ende seiner Amtszeit bei Real. Angeblich aus dem Verein an die Presse durchgestochene Interna zu seinen eigenen Zukunftsplänen sollen Ancelotti aufstoßen. Dazu würde ihm auch das Aus seines Sohnes Davide Ancelotti mehr und mehr zu schaffen machen. Im Sommer möchte dieser den nächsten Schritt wagen.

Sollten die Brasilianer Ancelotti tatsächlich zur Selecao locken können, wäre der Weg frei. Dann hätte Bayer Leverkusen wohl keine Chance mehr, Alonso zu halten. Die Werkself dürfte also genau auf die Trainerentscheidung rund um Ancelotti und Brasilien blicken.