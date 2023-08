Ex-Bayern-Star Arturo Vidal kassiert heftigen Shitstorm – Geschmacklos-Aussage über Robert Enke

Was für eine geschmacklose Aussage! Der ehemalige Bundesliga-Star Arturo Vidal, der für Bayer Leverkusen und Bayern München spielte, sorgt für kollektive Fassungslosigkeit. Der Grund ist ein Spruch über den ehemaligen Nationalspieler Robert Enke, der sich 2009 das Leben nahm.

In einem Stream auf der Plattform Twitch-TV erinnert sich Arturo Vidal an seinen ersten Treffer in der Bundesliga zurück. Was er danach sagt, lässt Zuschauer und Fans allerdings vor Wut schäumen.

Arturo Vidal mit Enke-Spruch

Nein, als feinfühliger Mensch war der 36-Jährige auch zu Spielerzeiten nicht bekannt. Der Spitzname „Krieger“ kommt nicht von ungefähr. Nach seiner neusten Entgleisung haben zahlreiche Fans aber gar nichts Positives mehr für ihn übrig.

Was war passiert? Arturo Vidal sah sich in einem Livestream unter anderem seinen ersten Treffer in Deutschlands höchster Spielklasse an. 2007 holte ihn Bayer Leverkusen aus der chilenischen Heimat. Am 6. Spieltag (23. September 2007) erzielte er dann beim 3:0-Erfolg über Hannover 96 seinen ersten Treffer.

„Es war mein erstes Tor, das ich in Europa geschossen habe“, erinnert er sich zurück. Dann folgt die Aussage: „Dieser Torwart hatte später Depressionen und brachte sich um.“

Welle der Entrüstung

Ein Sturm der Entrüstung brach über Arturo Vidal rein. Viele wollten bei der Aussage auch noch ein Lächeln des Chilenen erkannt haben, was für sie den Vogel abschoss. Auch zahlreiche Medien aus dem Ausland stempelten dies als üblen Fehltritt ab.

Zwar versuchten einige auch zu beschwichtigen. Vidal habe nicht gesagt, dass Enke wegen seines Tores in Depression verfallen sei. Die Äußerung sei lediglich eine Feststellung gewesen. Den Vorwurf eines unpassenden Kommentars musste er sich aber weiterhin gefallen lassen.

Robert Enke hatte sich im November 2009 nach langem Kampf gegen seine Depressionen das Leben genommen. Bis heute gedenkt der Deutsche Fußball dem einstigen Nationaltorwart.

Anmerkung der Redaktion

Wer unter Depressionen leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich beim „Info-Telefon Depression“ helfen lassen. Die Hotline ist erreichbar unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/33 44 533 (Mo / Di / Do 13-17 Uhr, Mi / Fr 8.30-12.30 Uhr). Weitere Infos und Hilfsangebote bietet die Deutsche Depressionshilfe im Internet auf https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe