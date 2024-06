Achtelfinale: Entscheidung vor Deutschland – Dänemark gefallen! Fans schauen ganz genau hin

Die Trikots der deutschen Nationalmannschaft sorgten schon vor der EM für mächtig Wirbel. Das pinkfarbene Auswärtsjersey spaltete die Massen, wurde aber schließlich zu einem absoluten Verkaufsschlager. Nie verkaufte sich ein Auswärtstrikot von Deutschland besser.

+++ Deutschland im Achtelfinale: EM-Horror? Fans schlagen die Hände über dem Kopf zusammen +++

Bislang kam das pinkfarbene Trikot allerdings erst einmal zum Einsatz. Die Fans stellen sich nun vor dem EM-Achtelfinale Deutschland – Dänemark die Frage, in welchem Trikot die DFB-Elf dieses Mal auflaufen wird. Die Entscheidung ist jetzt gefallen.

Achtelfinale: Deutschland in Weiß gegen Dänemark

Als der DFB das pinkfarbene Auswärtstrikot vorstellte, brach eine riesige Diskussion aus. Das neue Jersey polarisierte, kommt bei vielen aber offenbar richtig gut an: Im Stadion sieht man zahlreiche pinkfarbene Trikots und Hersteller Adidas vermeldete einen Rekordverkauf.

+++ Achtelfinal-Hammer bei der EM! Viele Fans bekommen jetzt ein dickes Problem +++

Auf dem Platz ist das pinkfarbene Trikot bislang aber kaum zum Einsatz gekommen. Im Spiel gegen Ungarn trug die DFB-Elf das Auswärtstrikot, gegen Schottland und die Schweiz blieben sie beim klassischen Weiß.

Noch kein Deutschland-Trikot für die EM 2024? Hier gibt’s alle Varianten

Und auch im Achtelfinale gegen Dänemark wird Deutschland nicht mit dem pinkfarbenen Trikot auflaufen. Gegenüber dem SID bestätigte der DFB, dass man gegen Dänemark das weiße Heim-Jersey tragen werde. Angesichts der Tatsache, dass Dänemark mutmaßlich in Rot aufläuft, ergibt diese Entscheidung Sinn.

Das könnte dich auch interessieren:

Deutschland in Dortmund gegen Dänemark

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Samstagabend (29. Juni, 21 Uhr) in Dortmund auf Dänemark. Die Dänen setzen sich in einer Gruppe mit England, Slowenien und Serbien als Zweiter durch. Dabei spielt Dänemark allerdings dreimal unentschieden und landete nur wegen der Fair-Play-Wertung vor Slowenien.