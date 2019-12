ARD Sportschau: Moderator bringt Zuschauer auf die Palme – weil er DAS sagt

Peinliche Panne bei der ARD Sportschau! Ausgerechnet das Ergebnis des Spitzenspiels Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München wurde durch einen vermeidbaren Fehler vorab verraten.

Spoiler-Alarm in der Sportschau! Die ARD wollte gerade vor den Highlights des Klassikers in die Werbung gehen, als Moderator Matthias Opdenhövel versehentlich Gladbachs 2:1-Sieg über den amtierenden Meister verriet.

ARD: Sportschau spoilert Gladbach-Sieg vor der Zusammenfassung

Denn: Die ARD hatte beim Gang in die Werbung zu spät das Mikrofon des Moderators abgedreht. Matthias Opdenhövel sagte, was eigentlich nur für die Regie bestimmt war: „Für den Bau der Sendung war dieser Sieg jetzt nicht schlecht und sein ganzes Getease.“

Matthias Opdenhövel passierte in der ARD Sportschau eine vermeidbare Panne. Foto: imago images/Noah Wedel

Weil das Mikrofon noch laut war, hörten das auch alle TV-Zuschauer – und waren mächtig sauer:

„Das Getease wäre für den Bau der Sendung gut gewesen, wenn man nicht direkt danach das Ergebnis gespoilert hätte.“

„Da guckt man ausnahmsweise mal Sportschau und weiß die Ergebnisse nicht, da wird man von der schlechten Regie und Opdenhövel mit dem Ausgang bei Gladbach – Bayern gespoilert. Und dafür auch noch GEZ Gebühren nutzen, schwach!“

„Hat Opdenhövel gerade das Mikro offen gehabt und Gladbach – Bayern gespoilert?“

„Danke, für‘s Spoilern! Nicht!“

„Mikro einfach mal offen lassen, danke...“

ARD Sportschau entschuldigt sich

Nicht erst durch den Shitstorm hatte auch die ARD bemerkt, dass da etwas gewaltig schief gelaufen war. Via Twitter meldete sich die Sportschau mit einer Entschuldigung an ihre Zuschauer:

Leider gab es in der Sportschau am Samstag einen technischen Fehler und der Ausgang der Partie zwischen Borussia Mönchnengladbach und dem FC Bayern München wurde verraten. Wir bitten das zu entschuldigen. @MOpdenhoevel meldet sich nach der Sendung noch mal bei euch. — Sportschau (@sportschau) December 7, 2019

„Leider gab es in der Sportschau am Samstag einen technischen Fehler und der Ausgang der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München wurde verraten. Wir bitten, das zu entschuldigen“, so die Kult-Sendung.

Auch Matthias Opdenhövel entschuldigt sich

Auch Matthias Opdenhövel, der sich als bekennender Gladbach-Fan sowieso über den Sieg gefreut haben dürfte, entschuldigte sich noch einmal.

Sorry für Spoiler, da hat wohl jemand mein Mikro offen gelassen 🙊 FIFA Flöten reloaded ✌🏻@sportschau pic.twitter.com/sllGVbgUaI — Matthias Opdenhövel (@MOpdenhoevel) December 7, 2019

„Sorry für Spoiler, da hat wohl jemand mein Mikro offen gelassen.“