Fortuna liebt die „64“. Zu diesem Ergebnis kommt man jedenfalls bei der Lotterie KENO. Jeden Tag werden bei dieser Lotterie 20 Gewinnzahlen zwischen 1 und 70 gezogen. 2019 zählte die „64“ am häufigsten zu den Gewinnzahlen. In 365 Ziehungen war sie 128-mal dabei. Foto: Westlotto

„Will you still love me, when I’m 64“, sangen die Beatles. Auf KENO bezogen lautet die Antwort: Ja – Fortuna liebt die „64“.