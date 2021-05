Ein GlücksSpirale-Los: Neben Blumen auch Glück verschenken

Jeden zweiten Sonntag im Mai wird Muttertag gefeiert – das wird auch am 9. Mai so sein. Und da Mama sowieso die Beste ist, hat sie neben einem schönen Blumenstrauß eine weitere Aufmerksamkeit verdient: ein Jahres- oder Halbjahreslos der GlücksSpirale! Dann hätte sie gleich 52 oder 26 Mal die Chance auf eine Rente ab sofort sowie auf viele weitere Gewinne.

Jahres- oder Halbjahreslos

Halbjahres- und Jahreslose können auch anteilig gespielt werden. Ein Fünftellos kostet nur einen Euro pro Ziehung, das halbe Los 2,50 Euro pro Teilnahme. Bei anteiligem Spiel wird natürlich auch anteilig gewonnen: Bei einem Fünftellos beträgt die monatliche Sofortrente (Chance 1 : 10 Mio.) aber bereits 2.000 Euro pro Monat – 20 Jahre lang. Wahlweise könnten auch 420.000 Euro auf einen Schlag ausgezahlt werden.

Sieger-Chance

Wer noch ein Sahnehäubchen obendrauf setzen will, kreuzt zusätzlich zur GlücksSpirale die Sieger-Chance an. Auch hier werden Renten ab sofort und Millionenbeträge verlost. Die Spielquittung kann mit dem Hinweis „Alles Liebe zum Muttertag! Und die Chance auf das ganz große Glück!“ versehen werden. Die Mitarbeiter in den WestLotto-Annahmestellen helfen hier gern weiter. Danach heißt es dann nur noch: Freude verschenken und Daumen drücken!

Was Mitarbeiter von WestLotto an ihren Müttern lieben, und was sie ihnen zum Muttertag wünschen, können Sie sich in den Videoclips anschauen:

Annas Mama ist die Beste!

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)