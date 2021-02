(Halb-)Jahreslos: 52 Chancen aufs Glück - Woche für Woche

Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen wird am Karnevalswochenende zum Millionär. Bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 traf er am Samstag, 13. Februar, die Gewinnklasse 2. Der Jackpot bei der Zusatzlotterie Spiel 77 wird am kommenden Mittwoch, 17. Februar, garantiert ausgeschüttet.

Foto: WestLotto / Bodo Kemper