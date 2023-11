Die besten Waschmaschinen – welche Modelle am längsten halten und am wenigsten Strom verbrauchen

Eine Waschmaschine ist ein praktischer Alltagsbegleiter: Man gibt die dreckigen Socken, Shirts und Co. in die Maschine und bekommt sie nach dem Waschgang sauber wieder heraus. Doch welches Modell ist eigentlich das beste? Die Auswahl ist groß. Da kann man schonmal den Überblick verlieren.

Eine niedrige Restfeuchte, ein hohes Fassungsvermögen, eine möglichst geringe Lautstärke oder die richtige Energieeffizienzklasse: Beim Waschmaschinen-Kauf gibt es einige Punkte zu beachten.

Welche Waschmaschine ist die beste?

Viele Verbraucher sind beim Waschmaschinen-Kauf schnell überfordert. Wir verraten dir, welche Waschmaschinen bei Stiftung Warentest am besten abgeschnitten haben. Saubere Klamotten, Bettbezüge und Co. sind schließlich unerlässlich.

Eine Waschmaschine findet man in nahezu jedem Haushalt. Mit der Hand wäscht heutzutage eigentlich kaum noch jemand. Das ist viel zu aufwendig. Dementsprechend hoch ist auch die Auswahl an Produkten, die du online und in den Elektronik-Märkten findest. Waschmaschinen-Marken, die bei Stiftung-Warentest gut abschneiden, sind unter anderem Samsung, AEG, Bauknecht, Bosch und Miele. Getestet wurden dabei Top- und Frontlader.

Welche Waschmaschine hält am längsten?

Für viele ist eine lange Haltbarkeit der Waschmaschine sehr wichtig. Immerhin blättert man für eine Waschmaschine gut und gerne mal mehrere hunderte Euros hin. In Zeiten von gestiegenen Energiekosten soll die neue Waschmaschine zudem möglichst wenig verbrauchen und zusätzliche Bonus-Punkte wie beispielsweise eine Mengenautomatik mitbringen.

Samsung WW71TA049AE

Preis: 529 Euro

In Sachen Haltbarkeit schneidet die Samsung WW71TA049AE bei Stiftung Warentest mit der Note „sehr gut" ab. Es handelt sich dabei um einen Frontlader mit der Energieeffizienzklasse B. Ein Hygienedampfprogramm bietet hygienische Sauberkeit für deine Wäsche – und das bis in die letzte Faser, dank zusätzlicher Tiefenbehandlung mit Dampf. Ein leistungsstarker Dampf durchdringt vom Trommelboden aus deine Wäsche und entfernt somit Bakterien, Allergene und eingetrockneten Schmutz.

Wann sollte man die Waschmaschine ersetzen?

Eine durchschnittliche Waschmaschine hält neun bis 15 Jahren. Das sind ungefähr 1840 Waschgänge. Wirtschaftlich betrachtet solltest du mit steigendem Alter einer Waschmaschine immer weniger in eine Reparatur investieren. Ab einem bestimmten Zeitpunkt lohnt es sich nicht mehr und du solltest dir besser eine neue Waschmaschine zulegen.

AEG L6FBG51470

Preis: 649,99 Euro

Wer besonderen Wert auf die Haltbarkeit seiner Waschmaschine legt, für den wäre die AEG L6FBG51470 eine „sehr gute" Lösung. In Sachen Haltbarkeit schnitt die Maschine bei Stiftung Warentest mit der Bestnote ab. Die Waschmaschine von AEG hat ein Fassungsvermögen von sieben Kilogramm. Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch bei jedem Waschgang immer an die Menge der Wäsche an (Mengenautomatik). Zwischen den unterschiedlichen Waschprogrammen kannst du je nach Verschmutzungsintensität entscheiden, bei wie viel Grad die Maschine laufen soll. Das schont die Umwelt.

Waschmaschine: Was kommt wo rein?

Noch bevor du das passende Waschprogramm auswählst, musst du deine Waschmaschine mit den richtigen Mitteln befüllen. Das linke Fach ist für die Hauptwäsche. Das mittlere Fach ist für den Weichspüler. Das letzte Fach ganz rechts ist für die Vorwäsche. Je nachdem wie hoch die Restfeuchte nach dem Waschgang ist, kannst du deine Wäsche noch zusätzlich anschließend in den Trockner werfen.

Welche Waschmaschine verbraucht am wenigsten Strom?

Wer auf der Suche nach einer neuen Waschmaschine ist, der wird, neben Eigenschaften wie Lautstärke und Fassungsvermögen, auch ein Augenmerk auf die Umdrehungen legen, die eine Waschmaschine zurücklegt. Es gilt: Je höher die Schleuderzahl, desto trockener wird die Wäsche aus der Waschmaschine kommen.

Bauknecht B8 W846WB DE

Preis: 599 Euro

Doch welche Maschine verbraucht möglichst wenig Strom? Da wäre zum Beispiel die Bauknecht B8 W846WB DE zu nennen. Sie schnitt bei Stiftung Warentest in Sachen Umwelteigenschaften mit „gut“ ab. Das Bauknecht-Modell gilt zudem als sehr leise mit Luftschallemissionsklasse A. Die GentlePower-Technologie besprüht die Wäsche gleichmäßig von oben mit Wasser und ermöglicht so eine kraftvolle und gründliche Reinigung bei rundum optimiertem Wasser- und Energieverbrauch. Das ergibt tadellos saubere Wäsche bei einer Ersparnis von Energie und Wasser.

Dank des Direct Drive-Motors kann die Waschmaschine zu jeder Tages- und Nachtzeit geräuscharm betrieben werden. Der langlebige Direktantrieb minimiert Vibrationen, dadurch erreicht die Waschmaschine zuverlässig und geräuscharm eine hohe Wasch- und Schleuderwirkung. Das komplette GentlePower-Sortiment liegt in der Schallemissionsklasse A.

Welche Waschmaschine passt zu mir?

Waschmaschinen-Modelle gibt es viele: Doch welches passt zu mir? Das kommt immer auf die jeweilige Lebens- und Familiensituation an. Wer in einem mehrköpfigen Familienhaushalt lebt, der wird sehr wahrscheinlich eine Waschmaschine mit mehr Fassungsvermögen benötigen als jemand, der in einem Single-Haushalt lebt. Natürlich spielt auch der Preis eine große Rolle. Wer besonders umweltbewusst ist, der wird wohl ein besonderes Augenmerk auf die Energieeffizienzklasse legen.

Beko WML 71465S

Wer möglichst wenig Geld ausgeben möchte, für den ist die Beko WML 71465S gut geeignet. Das Produkt liegt mit rund 430 Euro im niedrigen Preissektor. Bei Stiftung Warentest schnitt dieses Modell von den günstigsten Waschmaschinen mit der Gesamtnote „befriedigend" mit am besten ab. Waschen tut sie „gut" und der Schutz vor Wasserschäden ist bei diesem Modell sogar mit „sehr gut" bewertet worden.