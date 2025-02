Testsieger-Matratze von Weltbett: So gut ist die „Omega“ wirklich

Jede Nacht verbringt unser Körper Stunden damit, sich zu erholen – doch das klappt nur mit der richtigen Matratze. Wer falsch liegt, wacht morgens mit Rückenschmerzen auf, fühlt sich müde und unausgeglichen. Doch welche Modelle bieten wirklich optimalen Komfort? Welche Matratze sorgt für angenehme Träume, und welche raubt dir den Schlaf?

IMTEST hat in seinem Vergleichstest fünf Kaltschaum-Matratzen mit den Maßen 90 x 200 Zentimeter untersucht. Darunter Marken wie Weltbett, Bett1 und Emma. Alle verfügen über zwei unterschiedliche Härtegrade. Die Modelle wurden im Labor von ErgoSupport in Kiel auf Ergonomie, Handhabung, Materialien und Langlebigkeit geprüft. Gewicht, Körperform und Liegeposition flossen in die Bewertung der Matratzen mit ein.

Omega von Weltbett: Deshalb holt sich die Matratze den Testsieg

Insbesondere für kleine bis mittelgroße Schläfer liefert die Matratze im Labortest ausgezeichnete Ergonomiewerte. Dank der verschiedenen Härtegrade H3 und H4 passt sie sich gut an verschiedene Schlafbedürfnisse und Liegepositionen an.

Die Testsieger-Matratze von Weltbett liefert ausgezeichnete Ergonomiewerte. Foto: Hersteller, IMTEST

Das „Fliegengewicht“ sorgt für eine einfache Handhabung

Mit elf Kilogramm ist die Omega-Matratze von Weltbett die leichteste im Testfeld. Dank des geringen Gewichts bleibt dir eine umständliche Handhabung erspart. Den Bezug kannst du problemlos abziehen und waschen. Somit bleibt er immer hygienisch.

Dank ihres geringen Gewichts und des seitlichen Tragegriffes lässt sich die Matratze problemlos transportieren. Foto: IMTEST

Tiefer Schlaf – auch nach Jahren

Bei Matratzen-Tests spielt die Bewertung von Qualitätsmerkmalen wie Stabilisierungs- und Dämpfungseigenschaften eine wichtige Rolle, aber auch Veränderungen der Komforteigenschaften im Laufe der Zeit. Im Labor zeigte sich im simulierten Dauertest kaum eine Veränderung in der Höhe und dem Härteeindruck.

Im Klartext heißt das, dass die Matratze selbst bei längerer Belastung ihre positiven Liegeeigenschaften behält. Grund dafür: Das Modell besteht aus langlebigen Materialien.

Die hochwertigen Materialien der Weltbett-Matratze garantieren Langlebigkeit und Formstabilität. Foto: IMTEST

Ausgiebiger Probeschlaf garantiert

Hervorragende Laborwerte hin oder her: Ob eine Matratze wirklich zu unseren Schlafgewohnheiten passt, müssen wir im Praxistest selbst überprüfen. Genau aus diesem Grund bietet Weltbett einen Probezeitraum von 111 Tagen an. Mehr als genug Zeit, um die perfekte Matratze zu finden.

Hier schwächelt die Weltbett-Matratze im Test

Ganz ohne Schwächen geht es bei der Testsieger-Matratze aber auch nicht. So fällt die Punktelastizität im Test nur „befriedigend“ aus. Zudem nehmen die Ergonomiewerte in Abhängigkeit von Gewicht und Größe ab: Für größere und schwerere Personen ist die Weltbett-Matratze somit nicht geeignet.

Weltbett im Test: Fazit zur besten Matratze

Eine strapazierfähige Matratze, auf der es sich auch noch Jahre später bequem schlafen lässt, ohne dass sie ihre Form verliert? Wenn du nach einer flexiblen Matratze suchst, die deine Schlafgewohnheiten und Liegepositionen optimal unterstützt und dir zu einem tiefen Schlaf verhilft, ist die Omega von Weltbett 🛒 genau das Richtige. Wen das Versprechen zu Ergonomie, Haltbarkeit und Flexibilität nicht überzeugt, der kann den Testsieger 111 Tage lang ausgiebig testen und sich sein eigenes Urteil bilden.