Die besten Stabmixer – das ist beim Kauf zu beachten

Ob für Suppe, Soßen oder Smoothies. Der Stabmixer darf heutzutage in keiner Küche mehr fehlen. Mit dem praktischen Küchenhelfer lässt sich Gemüse, Obst und Nüsse auf Knopfdruck pürieren.

Wer auf der Suche nach einem Stabmixer ist, der hat die Qual der Wahl. Denn sowohl große Marken als auch No-Name-Hersteller bieten eine gewaltige Anzahl an Pürierstäben an. Wie soll man sich da entscheiden?

Welcher Stabmixer ist der beste?

Es fängt schon mit der Frage an, wo man als Kunde zuschlagen möchte. Ob im Elektronik-Laden vor Ort oder doch lieber in einem der zahlreichen Online-Shops. Und dann bleibt noch die Frage nach Leistung, Eigenschaften und Preis der einzelnen Mixstäbe. Sind die Pürierstäbe am oberen Ende der Preiskette, wie etwa ESGE-Zauberstab (rund 150 Euro=, auch die besten? Oder können auch Schnäppchen überzeugen?

Wer sich nicht allein auf Herstellerangaben oder Verkäufer verlassen möchte, greift gerne auf die Meinung von Stiftung Warentest zurück. Die unabhängige Verbraucherorganisation hat im Jahr 2021 insgesamt 15 Stabmixer genau unter die Lupe genommen und dabei einen klaren Testsieger benannt.

Bosch Multiquick 5 Vario MQ 5200

Foto: Amazon

Preis: 44,99 Euro

Der Multiquick 5 Vario MQ 5200 erhielt von den Testern von Stiftung Warentest die beste Bewertung im Test (Note 1,5). In der wichtigsten Kategorie Funktion (Pürieren, Mixen, Mayonnaise aufschlagen) räumte der Stabmixer von Braun besonders ab (Note 1,2). Auch in Sachen Handhabung und Verschleiß gab es nichts zu meckern. Abzüge gab es hingegen beim Thema Sicherheit. Die stuften die Tester als nur gut im Vergleich zu den folgenden Stabmixern ein.

Philips Daily Collection ProMix HR2534/00

Foto: Amazon

Preis: 29,99 Euro

Der Philips Daily Collection ProMix HR2534/00 landete beim Test von Stiftung Warentest auf dem zweiten Platz (Note 1,6) und ist damit der eindeutige Preis-Leistungs-Sieger. Seine Zerkleinerungsfunktionen bewerteten die Tester von allen Stabmixern als die besten. Kleinere Abzüge gibt es bei Handlichkeit und Reinigung. Der Stabmixer fiel beim Test als vergleichsweise laut auf (Note 3,4).

Bosch CleverMixx Fun MSM2410DW

Foto: Amazon

Preis: 55 Euro

Der Cle­ver­Mixx Fun MSM2410DW von Bosch schaffte es mit der Note 1,8 aufs Sieger-Treppchen. Seine Pürierfunktionen werden als gut (Babybrei und Smoothie) bis sehr gut (Mayonnaise und Rohes Gemüse) bewertet. Bei der Handhabung gibt es kleinere Abzüge. Besonders das Bedienen und Einstellen sowie das Montieren der Werkzeuge empfanden die Tester als nur noch befriedigend, genau wie seine Lautstärke.

WMF Kult X Stabmixer Edition

Foto: Amazon

Preis: 47,99 Euro

Die Kult X Stabmixer Edition bekam bei Stiftung Warentest die solide Note 2,0. Im Gegensatz zu den vorher mitgelieferten Pürierstäben gibt es die Variante von WMF ohne mitgelieferten Messbecher. Besonders geeignet ist das Gerät laut den Testern zum Aufschlagen von Mayonnaise, aber auch geeignet für Babybrei und Smoothie. Rohes Gemüse lässt sich allerdings nicht optimal zu Suppe pürieren. In der Handhabung gilt der WMF-Mixstab grundsätzlich als solide und ist ähnlich leise wie der Testsieger von Braun.

Severin SM 3792

Foto: Amazon

Preis: 29,90 Euro

Ein weiteres Schnäppchen im Test ist der Severin SM 3792. Wer vor allem rohes Gemüse zu Suppe verarbeiten oder Mayonnaise aufschlagen will, ist mit dem Pürierstab gut beraten. Für Babybrei und Smoothies sind andere Mixstäbe besser geeignet. Auch in der Handhabung gibt es kleinere Abzüge. Solides Gesamturteil: Note 2,2.

Der teuerste getestete Pürierstab (ESGE- Zauberstab M 160 G Gourmet) landete beim Test von Stiftung Warentest im Übrigen auf dem vorletzten Platz (Note 2,7). Die Tester bemängelten vor allem die Pürierfunktionen. Allerdings ist der Zauberstab im Gegensatz zu den Testsiegern in der Lage Sahne und Eiweiß zu schlagen, Mandeln sowie mit Abstrichen trockene Petersilie zu hacken. Außerdem gilt er als besonders leise.

Stabmixer-Set: Was ist wichtig zu beachten?

Entscheidend bei der Auswahl des Stabmixers ist der Verwendungszweck. Wer hin und wieder etwas pürieren oder mixen will, sollte sich für ein Modell ohne großen Zubehör entscheiden. Der nimmt sonst in den Küchenschränken einfach zu viel Platz weg. Wer hingegen auch regelmäßig Sahne schlagen, Milchschaum für Kaffee zubereiten oder Kräuter zerkleinern will, sollte auf ein Set aus Schneebesen, Multizerkleinerer und Co. zurückgreifen.

Welche Stabmixer eignet sich für Mayonnaise?

Alle von Stiftung Warentest getesteten Stabmixer eignen sich ideal zum Mayonnaise aufschlagen. Nur der letztplatzierte HB 502 von Graef fiel im Vergleich zu den anderen Geräten leicht ab und erhielt nur ein „gut“ von den Testern.

Wie reinigt man einen Stabmixer

Es liegt in der Natur der Sache, dass sich an der Schneide des Stabmixers Essensreste sammeln. Wer das Mixgerät nicht gleich nach dem Anwendungszweck abspült, muss sich mit angetrockneten Essensresten herumschlagen. Um die zu beseitigen, empfiehlt es sich ein Gefäß mit warmen Wasser und einem Tropfen Spüli zu füllen. Anschließend den Stabmixer einfach hineinhalten und anschalten. Der äußere Bereich kann dann noch mit einem Schwamm gereinigt werden. Aber Vorsicht: Den Stabmixer immer vom Strom nehmen und den Aufsatz abschrauben, um Verletzungen zu vermeiden. Bei besonders hartnäckigen Essensresten kann der Aufsatz des Stabmixers auch mit einem Schuss Essigessenz oder Zitronensäure für eine Viertelstunde in warmes Wasser gestellt werden. Danach den Aufsatz jedem Fall mit fließenden Wasser abspülen.

Stabmixer: Wo kaufen Profis ihre Geräte?

Profis schielen bei der Auswahl ihrer Küchengeräte aber auch auf Gastrobedarfs-Shops. Denn Sie benötigen häufig wegen größerer Mengen längere Stäbe oder leistungsstärkere Motoren. Für den normalen Küchengebrauch sind die oben aufgeführten Stabmixer völlig ausreichend.