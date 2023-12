Silvester: Raclette und Fondue sind out – DAS ist jetzt der große Trend

Umfragen zufolge verbringt der größte Teil der Deutschen (rund 60 Prozent) Silvester zuhause im Kreise der Liebsten. Traditionell packen viele Menschen am letzten Abend des Jahres den Raclette-Grill oder Fondue-Topf aus.

Doch mittlerweile erfreut sich ein anderes Gerät einer enormen Beliebtheit. Offenbar haben viele Menschen keine Lust mehr auf Raclette oder Fondue. Ihnen kommt ein neuer Trend enorm entgegen. Aber der Reihe nach.

Silvester ohne Raclette und Fondue

Wer an Silvester keine große Party besucht, macht es sich in der Regel an der Seite von Freunden und Familie in den eigenen vier Wänden gemütlich. Um beim Kochen eine Menge Spaß zu haben, greifen viele Menschen an jenem Abend auf diverse Tischgrill-Variationen zurück.

Besonders beliebt sind seit jeher Raclette oder Fondue. Doch offensichtlich wünschen viele Menschen sich an Silvester allmählich etwas Abwechslung. Das erklärt die wachsende Popularität des Tom Yang.

Tom Yang wird zum Trend

Der Tom Yang ist ein großer Topf von etwa 50 Zentimetern Durchmesser. Zunächst füllt man den Topf mit einer gewürzten Brühe. Diese kann man vorab entweder selbst zubereiten oder bereits vorgefertigt kaufen. In der Brühe dünstet man dann Gemüse oder Nudeln.

Der Tom Yang wird in Deutschland immer beliebter. Foto: Tom Yang

In der Mitte des Tom Yang befindet sich eine „Grill-Insel“. Darauf lassen sich Fleisch, Geflügel, Fisch, Garnelen oder Tofu braten.

Silvester-Spaß mit dem Tom Yang

Was die Verbraucher am Tom Yang schätzen, ist der Spaß-Faktor. Im Gegensatz zum Raclette erhält beim Tom Yang nicht jede Person ihr eigenes Pfännchen. Stattdessen wird alles in einem Topf gegart oder gegrillt, und später kann sich jeder daran bedienen.

Hier kocht also im wahrsten Wortsinne nicht jeder sein eigenes Süppchen. Der eine wirft eine Hand voll Champignons in den Topf, und der nächste angelt sie sich fünf Minuten später raus. Da ist so manche Diskussion vorprogrammiert.

Alternative zu Raclette und Fondue

Zudem bleibt beim Tom Yang das „Käse-Koma“ aus, in das man nach einer ausgiebigen Raclette-Session für gewöhnlich fällt. Die Gerichte sind in der Regel deutlich leichter als beim Raclette.

