Die besten Schlafsäcke – und welche Modelle im Sommer geeignet sind

Was gibt es Schöneres, als unter freiem Himmel zu übernachten, um die ganze Nacht funkelnde Sterne und strahlende Sternschnuppen zu beobachten? So ein Abenteuer sollte sich jeder einmal abseits vom Alltag gönnen. Fans von Camping-Trips können davon nur ein Lied singen.

Ein Zelt aufstellen, den Schlafsack ausrollen und ein Lagerfeuer machen, damit man Marshmallows über dem Feuer rösten kann. Schon ist der perfekte Campingausflug geschaffen. Natürlich sollte man sich vorher die passende Camping-Ausrüstung zulegen, damit der Abenteuerausflug in die Natur auch zum unvergesslichen Erlebnis wird.

Schlafsäcke: Welcher ist der richtige?

Besonders wichtig ist dabei der Schlafsack. Denn beim Campen will man nachts weder frieren noch schwitzen. Doch welcher ist eigentlich der beste für jede Jahreszeit? Die Auswahl ist nämlich unglaublich groß.

Von Mumienschlafsack aus Kunstfasern bis zum Daunenschlafsack mit Reißverschluss ist alles dabei. Die Schlafsäcke unterscheiden sich nicht nur vom Preis, sondern auch von der Qualität. Hier hat man die Qual der Wahl.

Diese Modelle konnten die Tester überzeugen

Um den Camping-Fans die Entscheidung zu erleichtern, hat das Schweizer Verbrauchermagazin Saldo unter anderem Schlafsäcke für Frühling und Herbst geprüft. So können Abenteuerfans sicher sein, dass sie wirklich den besten Camping-Sack für ihren Ausflug bekommen und sie kein böses Erwachen unter freiem Himmel erleben.

Mammut Nordic OTI Spring Schlafsack

Preis: 108,57 Euro

Der Mammut Nordic OTI Spring Mumienschlafsack hat im Test-Vergleich von Saldo am besten abgeschnitten. Obwohl der Name darauf schließen lässt, dass der Schlafsack nur für den Frühjahrszeit geeignet ist, eignet sich das vielseitige 3-Season Modell für Campingausflüge vom Frühling bis zum frühen Winter. Dieser Schlafsack ist also perfekt geeignet für echte Abenteurer, die selbst bei den kältesten Bedingungen draußen in der Natur unterwegs sein wollen.

Deuter Orbit +5°

Preis: 81,90 Euro

Der Deuter Orbit +5° Schlafsack aus Kunstfasern hat ebenfalls beim Test gut abgeschnitten. Besonders der Reißverschluss wurde im Test positiv hervorgehoben. Wer also wert auf gute Materialqualität und Reißfestigkeit legt, der wird mit diesem Mumienschlafsack auf jeden Fall glücklich. Auch das Packmaß des Camping-Sacks lässt sich sehen. Denn sowohl das Ein- und Auspacken als auch der Transport des Campingartikels schneiden gut im Test ab.

JACK WOLFSKIN Schlafsack SMOOZIP +7

Preis: 85,00 Euro

Der JACK WOLFSKIN Schlafsack SMOOZIP +7 bietet die beste Wärmeisolation unter den getesteten Schlafsäcken und hält einem selbst bei extremen Kältetemperaturen bis minus 11 Grad warm. Man mag es kaum glauben, aber hierbei handelt es sich nicht um einen Daunenschlafsack. Auch auf Baumwolle wurde bei der Füllung verzichtet. Der Hersteller verwendet spezielle Kunstfasern, um Camping-Fans warm und trocken zu halten.

VAUDE Navajo 100 SYN

Preis: 80,99 Euro

Der VAUDE Navajo 100 SYN Deckenschlafsack ist besonders für den Sommer geeignet. Denn er ist durch seine Mikrofaserfüllung besonders atmungsaktiv. Er reflektiert die Körperwärme und leitet die Feuchtigkeit weg vom Körper. Somit sorgt der rechteckige Schlafsack aus Kunstfasern für ein angenehmes Schlafklima bei der heißen Jahreszeit.

Welcher Schlafsack ist der beste?

Der beste Schlafsack ist laut dem Saldo Testinstitut der Mammut Nordic OTI Spring Schlafsack. Die extrem dünnen Fasern bieten eine optimierte Wärmeisolierung und der Kompressions-Packsack sorgt dafür, dass das Packmaß des Mumienschlafsacks für den Transport klein und handlich bleibt.

Camping-Fans, die bei jeder Jahreszeit im Freien schlafen wollen, treffen hiermit definitiv die beste Wahl. Egal ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – dieser Camping-Sack lässt durch die einzigartige Isolations-Technik keine Wünsche offen.

Welcher Schlafsack ist im Sommer besonders geeignet?

Der VAUDE Navajo 100 SYN ist am besten für den Sommer geeignet. Bei der Herstellung wurden besonders weiche und hautfreundliche Materialen verwendet, damit die Trekkingtouren in milden Klimazonen zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Durch die rechteckige Form des Deckenschlafsacks und die Sensofiber Mikrofaserfüllung, schwitzt man nicht und man fühlt sich auch nicht eingeengt.

Schlafsack – was sollte man anziehen?

Im Schlafsack sollte man selbst bei niedrigen Temperaturen nur eine Lage Kleidung, am besten aus Wolle, tragen. Denn zu viele Kleidungsschichten verhindern, dass der Körper und der Schlafsack Wärme austauschen können.

Camping-Fans sollten deswegen immer atmungsaktive Kleidung tragen, die sich leicht erwärmt. Hat man sich nicht für einen enganliegenden Mumienschlafsack entschieden, sollte man auf jeden Fall leere Räume im Schlafsack abdecken, sodass keine Wärme entweichen kann. Den Reißverschluss zuziehen ist Pflicht!

Schlafsack waschen – das muss man beachten!

Beim Waschen des Camping-Sacks sollte man sich immer an die Angaben des Herstellers halten. Zuerst also immer auf das Pflegesymbol achten. Denn ein Daunenschlafsack oder ein Schlafsack mit einer Füllung aus Baumwolle darf nicht zu hoch gewaschen werden.

Ist der Schlafsack maschinengeeignet, darf man ihn in der Regel bei 30 Grad in der Waschmaschine waschen.

Davor sollte man aber unbedingt den Reißverschluss schließen und den Schlafsack auf Links ziehen. Da das Gewicht des Schlafsacks die Maschine überlasen kann, sollte man ihn immer einzeln waschen. Nach dem Reinigen kann der Schlafsack dann bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner getrocknet werden.