200 Euro Tauschprämie geschenkt: Lohnt das Samsung S21 5G mit o2-Free-Tarif?

Du bist auf der Suche nach einem neuen Smartphone? Bei o2 gibt es zurzeit eines der bestbewerteten Smartphones auf dem Markt im Top-Deal: das Samsung Galaxy S21 5G.

Dabei ist Sparen ganz einfach: Das Flaggschiff Samsung Galaxy S21 5G ergatterst du zum Sparpreis, indem du dein altes Smartphone einschickst und eine Prämie bekommst. Wir erklären dir, wie der Deal wirklich funktioniert.

Samsung Galaxy S21 5G bei o2 zum Top-Tarif?

In Kombination mit dem o2-Free-M-Vertrag kannst du dir das Samsung-Flaggschiff für 64,49 Euro monatlich sichern. Inklusive sind 20 Gigabyte Datenvolumen. Du bist dann mit bis zu 300 MBit/s im Internet unterwegs. Das 5G-Netz ist hier inklusive. Bist du schon o2-Kunde, kannst du den monatlichen Preis sogar auf 49,49 Euro drücken. Genauso profitieren alle unter 29 Jahren und zahlen monatlich 54,49 Euro. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 5,99 Euro.

Sonderaktion: Tauschprämie für dein altes Smartphone

o2 will dir den Wechsel noch schmackhafter machen: Registrierst du dich bis zum 31.01.2022 für die Aktion und schickst dein teilnahmeberechtigtes Altgerät an Teqcycle, erhältst du den Ankaufpreis plus 200 Euro Umtauschprämie! Das lohnt sich und ist allemal besser, als das Altgerät im Keller verschwinden zu lassen. Teqcycle wird dein Altgerät entweder als Gebrauchtgerät wiederverkaufen oder recyclen.

Samsung Galaxy S21 5G: Was hat es drauf?

Seit Anfang des Jahres ist das Samsung S21 5G im Handel erhältlich und begeistert Kunden und Tester. Das 6,2 Zoll große AMOLED-Display beeindruckt mit seinen strahlenden und trotzdem natürlich wirkenden Farben. Es erstreckt sich fast über die gesamte Vorderseite und stellt mit seiner Full-HD-Plus-Auflösung Details ultrascharf dar.

Besonders gut bewertet wird die Bildschirmhelligkeit von 1.027 Candela pro Quadratmeter (Leuchtdichte): Selbst unter direktem Sonnenlicht wirst du hier keine Probleme beim Ablesen haben. Gamer werden sich auch über die 120 Hertz Bildwiederholfrequenz freuen, die Animationen extrem flüssig über den Screen laufen lässt.

Beeindruckend: Eine der wohl besten Handy-Kameras aller Zeiten

Der südkoreanische Tech-Riese Samsung ist für seine herausragende Kameratechnik bekannt. Die ist auch im Galaxy S21 verbaut. Die Hauptkamera punktet mit 12 Megapixeln. Klingt wenig, ist es aber nicht: Samsung ist hier nämlich einen Sonderweg gegangen.

Es ist ein Bildsensor mit extragroßen Pixeln eingebaut, der deutlich mehr Licht einfängt und so spektakuläre Fotos auch unter schlechten Lichtverhältnissen schießen kann. So gelingen sehr viel bessere Fotos als mit anderen 108-Megapixel-Kameras. Neben der Hauptkamera mit Riesensensor ist auch eine Telekamera mit 64 Megapixeln und ein Ultraweitwinkel mit 12 Megapixeln mit an Bord.

Top-Performance überrascht

Auch die Performance des Samsung Galaxy S21 5G kann sich sehen lassen: Der Prozessor Exynos 2100 macht richtig Druck und erreicht in Kombination mit dem 8-Gigabyte-Arbeitsspeicher sehr gute Ergebnisse in den Leistungstests.

Samsung Galaxy S21 5G bei o2: Ein Tarif mit viel Potenzial zum Sparen

Damit gibt es bei o2 tatsächlich eines der wohl besten Smartphones zum Top-Tarif. Wer schlau ist, gibt dabei sein Altgerät ab und erhält 200 Euro Tauschprämie. Das lohnt sich! Wer schon lange darüber nachdenkt, das Samsung Galaxy S21 5G zu kaufen, sollte sich den Tarif nicht entgehen lassen.

Wer das Handy separat kauft und einen Tarif dazu sucht, wird definitiv mehr Geld ausgeben. o2-Kunden sparen mit dem o2-Tarif rund 399 Euro, Neukunden knapp 40 Euro, junge Leute satte 279 Euro. Kein schlechter Deal!

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.