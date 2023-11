Die besten Rucksäcke – und welche Größe man wählen sollte

Ein Rucksack kann nicht nur ein äußerst hilfreiches Accessoire sein, sondern zugleich durch die große Auswahl an verschiedenen Farben auch super stylisch aussehen. Ganz egal ob zum Tagesausflug in die Berge oder mit einem integrierten Laptopfach ins Büro – Rucksäcke können durchaus hilfreiche Begleiter im Alltag sein.

Im Netz ist eine Vielzahl an Rucksäcken zu finden: Vom Tagesrucksack über einen Trekkingrucksack bis hin zu Rucksäcken mit sogenanntem Rolltop. Doch welcher ist denn nun der beste Rucksack?

Die Auswahl an Rucksäcken ist riesig

Und das ist noch längst nicht die einzige Frage. So legt man als potenzieller Käufer selbstverständlich auch auf die Ausstattung großen Wert. In welchem Rucksack lassen sich meine Gegenstände am besten verstauen? Welche Schnallen gefallen mir optisch am besten? Oder aber auch mit welchem Rucksack-Modell kann mein Rücken perfekt entlastet werden?

Anforderungen und Angebote, bei denen man als Interessent schnell mal den Überblick verlieren kann. Die Stiftung Warentest sorgt in diesem Punkt für Abhilfe: Sie hat einige Rucksäcke ganz genau unter die Lupe genommen. Dabei wurde auch ein klarer Sieger gekürt.

Deuter Trans Alpine 30

Preis: 109,95 Euro

Den ersten Platz bei Stiftung Warentest belegt der Deuter Trans Alpine 30. Mit seinem Gewicht von 1,25 Kilogramm ist dieser Rucksack zwar der schwerste im Test, kann allerdings mit seinen Eigenschaften überzeugen. So passt nicht nur jede Menge in den Rucksack – er weist zudem auch eine perfekte Belüftung für den Rücken auf und hält bei Regen dicht. Der Rucksack ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Jack Wolfskin Moab Jam 24

Preis: 95,00 Euro

In den Tagesrucksack von Jack Wolfskin passt mit einem Volumen von 24 Litern zwar weniger als in den Testsieger von Stiftung Warentest – für einen Fahrradhelm, eine Regenjacke oder Arbeitsutensilien ist aber immer noch genügend Platz. Nicht ohne Grund landete er auf dem zweiten Platz. Perfekt also sowohl für Ausflüge als auch für den Alltag. Wer sich eine andere Farbe wünscht, muss allerdings damit rechnen, mehr zahlen zu müssen.

Rucksack waschen – das muss man beachten

Hat man dann erstmal sein Wunsch-Modell gefunden, kann der Rucksack beim regelmäßigen Gebrauch auch schnell dreckig werden. Damit Schnallen, Taschen und Co. des Rucksacks möglichst lange in neuem Glanz erstrahlen, steht das Reinigen auf dem Plan. Doch was gilt es zu beachten, wenn man den Rucksack waschen möchte?

Am besten bietet sich ein Feinwaschmittel an. Ab in die Wanne oder einen geeigneten Behälter damit und lauwarmes Wasser dazu geben – darin lässt sich der Rucksack dann ganz einfach einweichen. Hartnäckigere Verschmutzungen können anschließend mit einer Bürste entfernt werden. Aggressive oder gar chlorhaltige Waschmittel gilt es hingegen zu meiden.

Welche Rucksackgröße sollte man wählen?

Bei der Größe des Rucksacks kommt es ganz darauf an, was man damit vor hat. So bieten sich kleinere Rucksäcke mit einem Füllvermögen von bis zu zehn Litern für kleinere Wanderungen oder Tagesausflüge mit wenig Gepäck an. Ein Rucksack mit zehn bis 25 Litern Volumen dürfte perfekt für Tagestouren mit dem Rad sein. Modelle mit 20 bis 35 Litern Fassungsvermögen sind hingegen für Ausflüge gedacht, die länger als einen Tag andauern.

Trekkingrucksäcke mit 30 bis 45 Liter Volumen bieten sich bestens für Hochtouren oder zum Klettern an. Darin kann auch leichtes Gepäck super verstaut werden. Rucksäcke mit einem Volumen von 40 bis 70 Liter sind am größten: Sie eignen sich hervorragend für mehrtägige Wanderungen oder Reisen. In diesen Rucksäcken lässt sich auch falls nötig kurzerhand ein Zelt verstauen.

Welcher Rucksack ist in?

Wie in jedem Jahr gibt es auch 2023/24 wieder zahlreiche Trends. Besonders der Mini-Rucksack ist gefragt: Mit vielen Schnallen und Taschen sieht er zwar trendy aus, bietet allerdings nicht sonderlich viel Platz. Anders sieht es hingegen mit den gefragten Rucksäcken im Retro-Design aus. Ob im 80er-Style mit knallbunten Farben oder ein klassisches Modell – mit diesen Rucksäcken schwelgt man definitiv in alten Zeiten.

Wer es zusätzlich auch noch praktisch mag, für den dürfte der Trend von Rucksäcken mit Rolltop wie gelegen kommen. Dank Laptopfach kann im Inneren alles für das Büro verstaut und von außen mit der umzukrempelnden Öffnung geschützt werden. Durch einen möglichen Hüftgurt, der in einigen Rucksäcken integriert ist, macht es das Tragen des Rucksacks noch angenehmer und entlastender für den Rücken.

Welcher Rucksack ist der beste?

Welcher Rucksack letztendlich der beste ist, kommt voll und ganz auf das Vorhaben an. Mit den oben genannten Modellen von Deuter und Jack Wolfskin ist man jedenfalls bestens auf jedes Abenteuer vorbereitet.

Doch nicht jeder Rucksack konnte beim Test von Stiftung Warentest gut abschneiden. Beispielsweise hatten die günstigeren Modelle von Marken wie Lidl oder Sportisimo auch einige Schwachstellen aufzuweisen. Mal rutscht der Hüftgurt, ein anderes Mal hält der Gurt gar nicht erst einer größeren Belastung stand.

Welcher Rucksack passt zu mir?

Um diese Frage beantworten zu können, gilt es vorab einige Fragen zu klären. Steht eine Wanderung an, sollte man zum Beispiel nicht nur den Wetterbericht beachten, sondern auch wissen:

Wie lange möchte ich wandern?

Was für ein Gelände werde ich vorfinden?

Gibt es dort große Höhenunterschiede?

Werde ich Gegenstände für andere Wanderer tragen müssen?

Werde ich vollkommen eigenständig wandern oder kehre ich immer wieder nach einzelnen Etappen in einer Unterkunft ein?

Mit den Antworten auf diese Fragen kann abschließend nämlich geklärt werden, welches Volumen beim Rucksack benötigt wird und welche persönlichen Vorlieben erfüllt sein müssen. Für längere Wanderungen empfiehlt es sich zum Beispiel auch unbedingt darauf zu achten, dass der Rucksack einen Hüftgurt besitzt. Ist lediglich für den Alltag ein Tagesrucksack gewünscht, kann darauf vielleicht verzichtet werden – stattdessen könnte das Laptopfach von Vorteil sein. Egal ob für die anstehende Wanderung oder den Alltag: Dem Rucksack-Kauf steht somit nichts mehr im Wege.