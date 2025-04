Pizzaofen-Testsieger: Kompakter Gozney zaubert leckere Pizza in wenigen Minuten

Knuspriger Boden, geschmolzener Käse, goldbrauner Rand – wer Pizza liebt, weiß: Der heimische Backofen kommt nicht an das Original vom Italiener heran. Abhilfe schaffen spezielle Pizzaöfen für den Hausgebrauch, die mit hohen Temperaturen und kurzer Backzeit echte neapolitanische Pizza versprechen. Doch welches Gerät liefert tatsächlich authentischen Geschmack?

IMTEST hat fünf verschiedene Pizzaöfen getestet: vom Elektro-Ofen bis hin zum leistungsstarken Gasmodell. Darunter Geräte von Ninja, Ooni und Gozney. Die Experten bewerten Backergebnis, Leistung, Handhabung und Reinigung.

Pizzaofen-Testsieger von Gozney: Authentische Pizza in wenigen Minuten

Der Gozney-Tread sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung. Dadurch wird die Pizza ebenmäßig gebräunt und erhält ihren charakteristischen Look. Der Testsieger entwickelt hohe Temperaturen, sodass die Pizza in wenigen Minuten fertig ist. Der Belag ist gar und der Boden kross. Du solltest aber während der Zubereitung unbedingt einen Blick darauf haben und sie nicht länger als drei Minuten backen lassen. Andernfalls kann es schnell passieren, dass sie verbrennt.

Im Test backt der Gozney-Pizzaofen in wenigen Minuten eine authentische Pizza. Foto: IMTEST

Kompakter Pizzaofen für zuhause und unterwegs

Was den Gozney-Pizzaofen so besonders macht, ist vor allem sein kompaktes Design. So zaubert er nicht nur in den eigenen vier Wänden leckere Pizza, auch unterwegs kannst du authentische Momente wie beim Italiener genießen. Beim Camping sorgt der Pizzaofen somit für eine Extra-Portion Luxus. Kannst du keine stabile Unterlage finden, lässt sich der Testsieger einfach und stabil auf dem Stativ des Herstellers justieren.

Das Stativ hilft aus, wenn mal keine stabile Unterlage für den Testsieger-Pizzaofen zur Hand ist. Foto: IMTEST

Einfache Bedienung mit praktischer Temperaturkontrolle

Dank seiner kompakten Größe lässt sich der Pizzaofen leicht verstauen, auch auf Reisen. Außerdem bleibt dir mühsames Auseinanderbauen erspart. Der Pizzaofen verfügt über ein sehr gutes Zündverhalten und eine großzügige Energiebereitstellung. Mithilfe des Gasreglers behälst du die Temperatur zudem stets im Blick.

Mithilfe des Gasreglers lässt sich die Temperatur einfach kontrollieren. Foto: Hersteller

Kleine Mängel beim Pizza-Profi von Gozney

Behälst du die Pizza nicht die gesamte Zeit im Auge, kann sie schnell verbrennen. Das ist den hohen Temperaturen geschuldet, die das Gerät im Test erreicht. Zusätzliches Zubehör wie Stativ und Frontablage sind zudem recht teuer. Da kann der Neuzugang mit einem bereits recht hohen Grundpreis von etwa 500 Euro schnell mal zur echten Investition werden. Der Garraum bietet zudem etwas wenig Platz. Bei Größe und Anzahl der Pizzen musst du also Abstriche machen. Die Reinigung könnte zudem etwas einfacher sein.

Gozney Tread: Fazit zum besten Pizzaofen im Test

Im Test zaubert der Gozney Tread🛒 eine authentische Pizza wie vom Italiener. Die Zubereitung geht flott. Dank der hohen Temperaturen ist sie bereits nach drei Minuten fertig gebacken. Der Belag ist durchgegart und der Boden kross.

Hier birgt der Testsieger-Pizzaofen allerdings auch ein Risiko. Behältst du die Pizza nicht die ganze Zeit im Auge, kann sie schnell verbrennen. Dank des kompakten Designs des Ofens kannst du sie sowohl zuhause als auch auf der nächsten Camping-Reise genießen.