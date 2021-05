Omega-3-Öl: DIESER Star kriegt nicht genug davon – und sieht TOLL aus

Omega-3-Öl gibt es in Kapselform. Angeblich sorgt es für eine geschmeidige und glatte Haut.

Schon einmal etwas von Omega-3-Öl gehört? Ja, vielleicht beiläufig beim Arzt oder in der Apotheken-Rundschau gelesen. Wir sind durch einen Mega-Star auf Omega-3-Öl aufmerksam geworden. Niemand geringeres als Victoria Beckham höchstpersönlich schwört auf die Omega-3-Fettsäure. Warum? Ihr Dermatologe versprach der Geschäftsfrau dadurch faltenfreie Haut und ein jüngeres Aussehen.

Wir sind dem Beauty-Trick rund um das Omega-3-Öl auf die Schliche gekommen und zeigen, wie es auch dir zu junger Haut verhelfen kann.

Omega-3-Öl: Was steckt hinter der Fettsäure?

Schon lange diskutieren Ärzte und Forscher die Wirkung der ungesättigten Fettsäure Omega 3. Neuen Studien zufolge ist Omega-3-Öl vor allem wichtig, um die Immunabwehr zu stärken und Entzündungen zu hemmen. Außerdem dienen Omega-3-Fette zur Erhaltung der Hüllen der menschlichen Zellen und sind erforderlich zur Produktion von Gewebshormonen.

Kein Wunder also, dass Hollywood nach Omega 3 nur so schreit. In kaum einem anderen Business sind Schönheit, ein junges Erscheinungsbild und faltenfreie Haut wichtiger.

Victoria Beckham setzt auf Omega-3-Öl für strahlende Schönheit

Erst kürzlich erzählte der Mega-Star Victoria Beckham in einem Interview mit "The Times", dass Omega-3-Öl strikt in ihren Ernährungsplan eingebunden sei. Ihr Dermatologe wies auf die verjüngende Eigenschaft hin.

Sehen wir uns die britische Schönheit einmal genau an, kaufen wir ihr das sogar ab. Das ehemalige Spice Girl ist in unseren Augen fast faltenfrei. Ob es an ihrem ernsten Blick liegt, einem anderen Beauty-Geheimnis oder doch einzig und allein dem Omega-3-Öl zu verdanken ist, können wir nicht beurteilen. Wenn aber das Öl nur annähernd so gut funktioniert wie Victoria Beckham meint, ist es einen Versuch wert.

Omega-3-Öl online kaufen: In diesem Shop findest du es

Es gibt nichts, was es bei Amazon nicht gibt. In dem großen Online-Shop haben wir auch ein großes Sortiment an verschiedenen Omega-3-Fettsäuren gefunden. Das Supplement von GloryFeel zum Beispiel enthält pro Kapsel 1000 Milligramm Fischöl.

Es wird aus in Chile gefangenen Anchovis hergestellt. Laut Hersteller wird der Einsatz von Gentechnik ausgeschlossen. Der Preis liegt bei 17 Euro für 120 Kapseln. Eine Kapsel pro Tag ist laut Experten empfehlenswert.

Wer auf den Zusatz tierischer Fette unbedingt verzichten möchte, ist mit einer veganen Alternative aus Algenöl gut bedient. Vegane Omega-3-Öl-Kapseln kosten jedoch deutlich mehr als tierische. Ein Beispiel: Für 60 Omega-3-Kapseln der Marke green solution werden 17,90 Euro fällig.

Algenöl muss jedoch nicht zwangsweise in Kapselform eingenommen werden. Möglich ist ebenso die Einnahme des Öls mit einer Pipette. Die Marke Naturise hat ihrem Algenöl in etwa noch Citrusaromen und Orangenextrakte beigefügt, um der Flüssigkeit einen angenehmeren Geschmack zu verleihen. Laut Bewertungen mindert das zwar den fischigen Geschmack etwas, präsent bleibt dieser aber trotzdem.

Omega 3 einnehmen durch eine ausgewogene Ernährung

Nicht jeder muss jedoch Omega 3 in Form von Supplements zu sich nehmen. Mach es wie Victoria Beckham: Mithilfe einer ausgewogenen Ernährung kann dein Omega-3-Bedarf auf natürliche Art und Weise ausgeglichen werden.

Folgende Lebensmittel enthalten reichlich Omega 3:

Lachs

Thunfisch

Hering

Makrele

Sardelle

Leinsamen

Leinöl

Chiasamen

Walnüsse

Hanf

Omega-3-Öle: Junge Haut wie die Hollywoodstars

Victoria Beckham hat es vorgemacht. Schenken wir ihren Aussagen Glauben, haben Omega-3-Öle ihr zu einem jüngeren Aussehen verholfen. Das Gute: Wer Omega 3 durch seine Ernährung nicht ausreichend zu sich nimmt, kann auf Nahrungsergänzungsmittel umsteigen. Omega-3-Öle gibt es online viele – sogar zu vergleichsweise günstigen Preise. Was man nicht alles für schöne und faltenfreie Haut tut ...

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.