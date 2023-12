Leistungsstarker SIEMENS-Staubsauger nur jetzt zum halben Preis bei Saturn

Beim regelmäßigen Putzen in den eigenen vier Wänden ist eines besonders wichtig: ein zuverlässiger Staubsauger. Das Gerät sollte über eine starke Saugleistung verfügen und auch in schwer erreichbare Ecken vordringen können.

Ebenfalls entscheidend sind eine langanhaltende Reinigungsleistung sowie ein großes Volumen der Staubbeutel. Denn durch seltenere Beutelwechsel ergeben sich für den Verbraucher deutlich geringere Folgekosten.

Ein Staubsauger, der diese Fähigkeiten in sich vereint, ist das Modell VSZ4GM338 von SIEMENS. Dank der Hochleistungs-Technologie quattroPower garantiert das Gerät ausgezeichnete Reinigungsergebnisse in gewohnter SIEMENS-Qualität – Made in Germany.

Saturn bietet den leistungsstarken SIEMENS-Staubsauger aktuell zum Aktionspreis an.

UVP: 234,99 Euro

Preis bei Saturn aktuell (nur für kurze Zeit): 119 Euro

Rabatt: 49%

HIER geht’s zum Produkt!

powerSecure-System: Die Garantie für langanhaltende Leistung

Durch das innovative powerSecure-System von SIEMENS ist der Staubsauger auch dann zu höchster Reinigungsleistung in der Lage, wenn der Beutel sich füllt. Der Staubbeutel entfaltet sich im Inneren des Staubsaugers optimal und kann dadurch mehr Staub aufnehmen.

Großes Staubbeutelvolumen, kompaktes Design: Während die Beutel in XL-Größe daherkommen und somit viel Staub aufnehmen können, hat der SIEMENS-Staubsauger eine kompakte Größe und lässt sich einfach verstauen.

Starker Filter für starke Ergebnisse

Im Filterbeutel sammelt sich während des Saugens der Großteil des Staubs und Drecks. Daneben sorgt ein weiterer Vliesfilter zudem für die Filterung des feinen Staubs aus der Abluft.

Dank des pureAir Hygienefilters können selbst kleinste Partikel, Viren und Bakterien aus der Raumluft gefiltert werden. Besonders praktisch: Die Filterwechsel-Anzeige zeigt stets rechtzeitig an, wann der Filter gewechselt werden muss.

Der Allrounder von SIEMENS

Der Staubsauger eignet sich für alle gängigen Einsatzgebiete: Teppiche, Parkettböden, Hartholzböden. Dank der mitgelieferten Fugen- und Polsterdüse überzeugt der SIEMENS-Staubsauger auch beim Reinigen von Ritzen oder Möbeln.

Wer sich den leistungsstarken SIEMENS-Staubsauger zum Aktionspreis sichern will, sollte schnell sein. Denn das Gerät gibt es nur, solange der Vorrat reicht.

Das Stromspar-Genie

Die maximale Leistung des VSZ4GM338 liegt bei 600 Watt. Seit 2017 gilt in der EU eine Richtlinie, wonach Staubsauger nur noch eine maximale Leistung von 900 Watt erbringen dürfen. Dadurch soll der Stromverbrauch reduziert werden. Der SIEMENS-Staubsauger liegt deutlich unterhalb des Grenzwertes und ist somit ein echtes Stromspar-Genie.

Was man übrigens nicht verwechseln darf: Die Höhe der Wattleistung ist nicht gleichzusetzen mit der Saugkraft eines Staubsaugers. So kann ein Staubsauger mit niedriger Wattleistung durchaus eine enorme Saugkraft entwickeln.

Kunden bei Saturn begeistert

Der SIEMENS-Staubsauger erhält von Kunden beste Bewertungen. „Nachhaltig, robust und absolut zweckerfüllend“, schreibt ein Kunde: „Dadurch dass man immer noch Ersatzteile kaufen kann, gibt es einfach keine bessere Alternative. Ich bin sehr zufrieden.“

Ein anderer Kunde meint auf der Website von Saturn: „Schönes Design. Einfach zu bedienen. Viel Saugkraft und sehr leise.“

Wieder eine andere Kundin hebt zudem die einfache Handhabung des Geräts hervor: „Der Staubseiger ist leise und sehr wendig durch die vier Rollen. Das Kabel gibt genügend Spielraum, um beim Saugen nicht ständig eine andere Steckdose suchen zu müssen.“

Besonders Tierhalter sind von dem SIEMENS-Staubsauger begeistert. So schreibt ein Kunde: „Ich suchte nach einem guten Staubsauger mit Beutel, da ich zuhause durch meine Wellensittiche viel saugen muss. Mit diesem Staubsauger bin ich sehr zufrieden – sehr leise und gute Saugkraft.“

Und von einer Hundehalterin heißt es: „Wir haben zwei Hunde und suchten nach einem Staubsauger mit der richtigen Saugkraft. Wir sind so zufrieden mit diesem Staubsauger.“