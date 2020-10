Kreditkarten mit Bonus – DIESE Dinge musst du beachten

Kreditkarten gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Um sich da noch von der Konkurrenz abzuheben, haben viele Anbieter Kreditkarten mit Bonus im Angebot. Damit deine neue Kreditkarte dich aber nicht in die Schuldenfalle führt, ist es wichtig, dass du dir vorher Gedanken machst, wie du die Karte am besten nutzt. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt, damit der Kreditkartenabschluss nicht im Desaster endet.

Vorsicht vor der Schuldenfalle – Kreditkarten mit Bonus

Kreditkarten sind ein tolles Tool, um bargeldlos zu bezahlen, online einzukaufen und auch unterwegs nie ohne Ressourcen dazustehen. Und Kreditkarten mit Bonus geben zusätzliche Anreize, auf dieses Zahlungsmittel zu setzen. Aber natürlich sind auch ein paar Risiken mit dem Nutzen der Karten verbunden. Um nicht in die Schuldenfalle zu tappen, solltest du die folgenden Tipps beachten.

Kenne Gebühren und Konditionen: Manche Kreditkarten bieten Teilrückzahlungen an, die schnell in hohen Kosten enden können. Mache dich schlau, bevor du ein solches Angebot annimmst und stelle die automatische Teilrückzahlung wenn möglich aus

Begleiche immer direkt 100% deiner Bilanz am Monatsende. Sonst besteht die Gefahr, dass Zinsen auflaufen, die schnell zu hohen Belastungen führen

Mache dir vorher klar, was du willst. Ist dir eine Karte ohne Grundgebühr wichtig, oder kommt es dir auf die Extraleistungen an? Lohnt sich eine teurere Karte vielleicht aufgrund der Zusatzleistungen? Informiere dich umfassend vor dem Abschluss

Beachtest du diese Tipps, so wirst du die Vorteile, die mit einer Kreditkarte mit Bonus verbunden sind, schnell ausnutzen können. Wir zeigen die zwei aktuelle Angebote für Karten.

American Express: 144 Euro Guthaben – nur noch kurze Zeit!

Wenn du eine Kreditkarte mit ausgewogenem Bonuspaket suchst, wirst du im Moment bei einem Angebot von American Express fündig. Zurzeit ist es möglich, die American Express Gold Card mit einem Startguthaben von 144 Euro zu bekommen (nur noch bis 4. November) – und das bei einer Monatsgebühr von 12 Euro. Das erste Jahr ist damit gebührenfrei. Alternativ bekommst du 40.000 Membership-Rewards-Punkte. Was diese Punkte wert sind – und welche Rahmenbedingungen erfüllt werden müssen, zeigt die Übesicht.

Reguläre Gebühr 12 Euro pro Monat Startguthaben Bei einem Mindestumsatz von 3.000 Euro in den ersten sechs Monaten erhältst du ein Startguthaben im Wert von 144 Euro – damit hast du die Gebühren für das erste Jahr schon raus. Membership Rewards 40.000 "Membership Rewards"-Punkte, wenn du die Gold Card erfolgreich weiterempfiehlst. Wert der Punkte 1 Euro Umsatz = 1 Punkt. Mit dem kostenpflichtigen Membership Rewards Turbo (erstes Jahr kostenfrei, danach 15 Euro im Jahr) gibt es sogar 1,5 Punkte pro Euro. Das sind bis zu 1,2 Meilen pro Euro. Sicherheit 90 Tage Schutz für deine Einkäufe – gegen Einbruch-Diebstahl und Beschädigung, verlängertes Umtauschrecht (on- und offline), Auslandsreise-Krankenversicherung und Reiserücktrittsversicherung, europaweiter Kfz-Schutzbrief, Unfallversicherung Testsieger Beste Meilenkreditkarte (handelsblatt.com/2018), Top Premium-Kreditkarte (Focus Money/2018)

Weniger Monatsgebühr? Die Kreditkarte für Dauerkunden von Amazon

Wenn du auf der Suche nach einem günstigeren Angebot mit (weniger) Zusatzleistungen bist, so ist die Visa-Kreditkarte von Amazon eine gute Alternative. Im ersten Jahr ist die Karte gebührenfrei, anschließend kostet sie 19,99 Euro pro Jahr.

Auch Punkte können mit ihr gesammelt werden, allerdings können diese nur bei Amazon eingesetzt werden – für Dauershopper auf der Plattform also durchaus interessant. Prime-Mitglieder haben dauerhaft keine Jahresgebühren und sammeln auch mehr Punkte pro umgesetzten Euro.

Kreditkarten mit Bonus sind eine tolle Möglichkeit, bargeldlos zu zahlen – ob auf Reisen oder zu Hause. Wenn dir die Risiken bekannt sind und du das richtige Angebot für dich aussuchst, kannst du viele Vorteile mitnehmen.

*Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links ein Produkt kaufen, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.