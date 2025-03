Gewinnspiel: DER WESTEN verlost Hotelaufenthalt für zwei Personen – jetzt kostenlos teilnehmen

Renaissance-Altstadt und Wörthersee, gelassen und aktiv, südlich und alpin – was nach jeder Menge Gegensätzen klingt, vereint Klagenfurt als südlichste See-Stadt des Alpenbogens für ihre Gäste und Geschäftskunden perfekt. Du wolltest die Stadt schon immer mal besuchen? Dann haben wir eine perfekte Möglichkeit für dich! DER WESTEN verlost einen Gutschein für 3 Übernachtungen für 2 Personen im Garner Hotel Klagenfurt – Moser Verdino. Was da dafür machen musst, erfährst du hier.

Gewinne einen Aufenthalt für 2 Personen über 3 Übernachtungen mit Frühstück

Mit etwas Glück kannst du einen Gutschein für 2 Personen und drei Übernachtungen im Garner Hotel Klagenfurt – Moser Verdino gewinnen, Frühstück inklusive. Dafür musst du einfach in dem unter diesem Absatz eingefügten Facebook-Post eine Person markieren und den Beitrag auf Facebook liken.

Der Gutschein ist nicht übertragbar, nicht gegen bar auszahlbar! An- und Abreisekosten gehen zu Lasten des Gewinners. Der Gutschein ist einlösbar zu allen verfügbaren Terminen, nach Absprache und im Einvernehmen mit dem Hotelier. Gültigkeit des Gutscheins 1 Jahr ab dem Tag der Ausstellung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

In der Innenstadt von Klagenfurt lassen sich einige schöne Plätze finden. Foto: MS Photography by Michael Stabentheiner

Garner Hotel Klagenfurt – Moser Verdino

Der Name ist neu – alles andere bleibt in gewohnter Manier und Qualität beim Alten. Durch die Kooperation mit der InterContinental Hotels Group wird die Bekanntheit des neuen Garner Hotel Klagenfurt – Moser Verdino gestärkt. Das Stadthotel dient sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisenden als idealer Ausgangspunkt für ihren Aufenthalt in Kärntens Landeshauptstadt. Auch kulinarisch kommen Gäste auf ihre Kosten: Als erste Rooftopbar Klagenfurts bietet die auf dem Dach und im 5. Stock des Hotels befindliche Bar 19null7 Besuchern des Hauses einen einzigartigen Blick über die Altstadt. Infos & Buchungen unter www.garnerhotels.com/klagenfurt

Radfrühling mit kostenlosen Touren & Radshuttle

Jeden Freitag und Samstag ab 16. Mai bis 28. Juni können Klagenfurter Gäste mit der PLUSCard sowohl die kostenlosen geführten Radtouren als auch einen Busradshuttle nach Friesach ebenfalls immer samstags konsumieren: „Musikalische Spuren rund um den Wörthersee“ starten an der Udo-Jürgens-Promenade in der Ostbucht und durchs „historische Herz von Kärnten“ mit Maria Saal, Karnburg und Hallegg radeln Pedaleros von der Radtafel am Neuen Platz los.

Auch Naturfreunde können auf ihre Kosten kommen. (Symbolbild) Foto: MS Photography by Michael Stabentheiner

Der Busradshuttle von Klagenfurt in die Burgenstadt Friesach, von wo man entlang des Glanradwegs (fast) immer leicht bergab zurück nach Klagenfurt rollt, startet ab 17. Mai bis 28. Juni und holt Gäste vom Messeparkplatz und Parkplatz Minimundus ab.

Alle Infos und online Buchungs- bzw. Reservierungsmöglichkeiten gibt’s unter www.visitklagenfurt.at/erlebnisse