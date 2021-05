Starker Deal: HIER gibt es das iPad jetzt für 1 Euro

Ein iPad für 1 Euro klingt nach einer guten Idee? Wer jetzt mit seinem Stromtarif zu E.ON wechselt, kommt in den Genuss des einmaligen Angebotes. Wie gut ist der Mega-Deal aber wirklich? Wir haben uns angesehen, ob das iPad für 1 Euro in Kombination mit dem Stromtarif wirklich so gut ist, wie es sich anhört.

iPad für 1 Euro: Neuer Energietarif bringt tolles Angebot mit sich

Auf dem Papier klingt der Deal von E.ON gar nicht mal so schlecht. Wer einen neuen Energietarif (Stromtarif oder Erdgastarif) bei dem Energiekonzern abschließt, bekommt gegen eine Zuzahlung von 1 Euro das iPad in 10,2 Zoll in Space-Grau und mit 32 Gigabyte Speicher (fast) geschenkt.

Alles, was du tun musst:

Preis für Energietarif berechnen. Tarif online abschließen. Die Rechnung der Zuzahlung begleichen: Das iPad wird dir innerhalb von 6 Wochen zugeschickt.

So gut schneidet das iPad von Apple im Test ab

Mit seinen 10,2 Zoll und knapp 500 Gramm Gewicht gilt das iPad als solides Tablet für Apple-Fanatiker. Deutschlands größtes Verbrauchermagazin IMTEST hat 2020 die 128-Gigabyte-Version getestet. Große Unterschiede dürfte es zwischen dieser und der 32-Gigabyte-Variante nicht geben. Ein A12-Bionic-Prozessor sorgt für eine gute Performance beim Spielen und Surfen im Internet.

Die Akkulaufzeit haute IMTEST-Tester jedoch nicht vom Hocker. Mit knapp siebeneinhalb Stunden erreichte das iPad nicht die von Apple angepriesenen zehn Stunden. Toll ist aber, dass die Programme Pages, Numbers und Keynote mit dabei sind, um das Arbeiten am iPad zu erleichtern. Nützlich wird hier auch die Multitasking-Funktion, bei der mehrere Programme gleichzeitig auf dem Bildschirm genutzt werden können.

Weiterlesen: Strom sparen: Diese 5 FATALEN FEHLER macht jeder

Weiterlesen: Samsung Galaxy A52 G5: DARUM ist der Preis kaum zu schlagen

Was kann der E.ON-Deal wirklich?

Um zu bewerten, wie gut der Deal ist, haben wir den Test gemacht. Bei Abschluss eines E.ON-Stromtarifes fallen für einen Einpersonenhaushalt mit einem Verbrauch von 1.500 Kilowattstunden 65,30 Euro monatlich an. Auf den Zweijahresvertrag hochgerechnet ergibt das Ausgaben in Höhe von 1.567,20 Euro.

Ziehen wir nun den Verkaufspreis des iPads (379,99 Euro) ab, kommen wir im Monat auf einen monatlichen Abschlag von 49,50 Euro für Strom. Ob das viel oder wenig ist, muss jeder für sich entscheiden. Experten geben aber an, dass Einpersonenhaushalte durchschnittlich 47,50 Euro für Strom monatlich bezahlen. Somit liegt E.ON mit dem Tarifpreis recht nah dran. Das bedeutet jedoch auch, dass das Tablet nicht unbedingt eine Gratis-Beigabe zum Stromtarif ist.

Fazit: Lohnt sich das iPad für 1 Euro?

Ob sich der Tarifwechsel zu E.ON lohnt, lässt sich nicht für jeden gleichermaßen beantworten. Ein cooles Angebot hat E.ON hier aber in jedem Fall.

Wer schon länger nach einem iPad Ausschau hält und über einen Anbieterwechsel nachgedacht hat, dürfte sich über den iPad-Deal gehörig freuen. Im Einzelfall empfiehlt sich aber ein individueller Tarifvergleich, um herauszufinden, welcher Stromanbieter am besten zu dir passt.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.