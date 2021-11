Mit einem günstigen Antivirusprogramm kannst du dich am Black Friday auf das Wesentliche konzentrieren.

DIESES günstige Antivirusprogramm schützt dich am Black Friday 2021

Im November schauen alle Sparfüchse dem Black Friday 2021 entgegen. Leider nutzen auch Cyber-Kriminelle das Spar-Event des Jahres, um schädliche Viren, Ransomware, Malware und Spyware nichtsahnenden Schnäppchenjägern und Onlineshops anzuhängen. Wir verraten dir, welches günstige Antivirusprogramm dich vor Bankdaten-Diebstahl und allen anderen Gefahren schützt.

DAS ist das günstige Antivirusprogramm mit dem vollen Rundum-Schutz

Für alle Konsumenten ist der Black Friday alljährlich die Möglichkeit, sich Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte und vieles mehr günstig zu kaufen. Für die teilnehmenden Onlineshops wiederum ist es der Startschuss ins Weihnachtsgeschäft. Warum du gerade jetzt ein günstiges Antivirusprogramm brauchst, um dich zu schützen? Weil auch dieses Jahr Cyberattacken auf Shopper und Shops im großen Stil geplant sind.

Online-Ganoven haben es häufig auf kleinere oder neuere Shops abgesehen. Diese locken am Black Friday einerseits mit lukrativen Angeboten, um auf sich aufmerksam zu machen. Andererseits sind ihre digitalen Sicherheitsvorkehrungen häufig noch nicht so gut ausgebaut wie bei der erfahreneren Konkurrenz. Damit du überall sorglos auf die Jagd nach Rabatten gehen kannst, ist eine erstklassige Antiviren-Software wie Norton 360 am Black Friday Pflicht.

Norton 360: Für kurze Zeit bis zu 63% Rabatt ergattern

Am Black Friday soll eben nicht die Sorge um potenzielle Risiken im Vordergrund stehen, sondern die Freude an der Schnäppchenjagd. Aus diesem Grund begrüßt der vielfache Antiviren-Testsieger Norton seine Neukunden mit einem Rabatt von bis zu 63% auf seine Jahres-Abo. Den Smartphone-, Tablet- und PC-Schutz Norton 360 gibt es in vier verschiedenen Ausführungen:

Norton AntiVirus Plus

Norton 360 Standard

Norton 360 Deluxe

Norton 360 Premium

Was diese gemeinsam haben: Es handelt sich um preiswerte und praktische Abo-Modelle. Was sie unter anderem voneinander unterscheidet: Der Umfang an Sicherheitsfunktionen. Wir zeigen dir, welche Vorteile welches Norton 360 Paket mit sich bringt und wie du dir die größtmögliche Ersparnis bei der Bestellung sicherst. Oder du machst dir selbst ein Bild davon auf der übersichtlichen Seite von Norton:

Die Ersparnisse ergeben sich im Vergleich zum jeweiligen Verlängerungspreis.

Standard, Deluxe oder Premium: DARUM lohnt sich Norton 360

Entscheidest du dich für Norton 360 Standard, kannst du einen PC oder Mac, ein Smartphone oder Tablet vor Spyware, Viren, Malware und Ransomware schützen. Für PC oder MAC bekommst du zum Beispiel noch eine smarte Firewall und einen Passwortschützer. Diese FAußerdem erhält deine Webcam ein Warnsystem, das unbefugte Zugriffe blockiert. Im Norton 360 Standard Paket ist zudem Secure VPN enthalten. Dadurch bist du anonym im Netz unterwegs und es wird nahezu unmöglich, deine Bankdaten abzugreifen.

Wählst du Norton 360 Deluxe, sind bis zu fünf deiner Geräte mit dem Norton-Schutz ausgestattet. Zusätzlich zu den Funktionen der Standard-Version ist hier noch eine Kindersicherung dabei. So hast du immer im Blick, was dein Nachwuchs im Internet macht. Im Hinblick auf den Black Friday ist vor allem die Dark Web Monitoring Funktion attraktiv: Das Tool durchkämmt das Dark Web, wo geklaute Kontodaten, Kreditkartendaten und Co. zum Verkauf angeboten werden und informiert dich, sollten sensible Daten von dir dort gehandelt werden.

Schließt du ein Abo für Norton 360 Premium ab, nutzt du alle Cybersicherheits-Funktionen sogar auf bis zu 10 Geräten. Während bei den anderen drei Angeboten ein Cloud-Backup für den PC im Rahmen von 2 bis 50 GB offeriert werden, sind es beim Premium-Abo ganze 75 GB. Hintergrund: Wird deine Festplatte beschädigt, gekapert oder gibt den Geist auf, sind deine Dateien, zum Beispiel Urlaubsfotos, in der Cloud weiterhin abrufbar.

Eine Software, ein Versprechen: Das Norton 360 Virenschutzversprechen

Sobald du ein Norton 360 Abonnent bist, steht dir ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Cybersicherheit zur Seite. Viren und andere digitale Schädlinge werden immer gewiefter und so kann es beim besten Schutz dennoch passieren, dass dein Smartphone, Tablet oder PC infiziert wird. In dem Fall setzen die Norton-Profis alles daran, dir individuell zu helfen. Es ist zwar äußerst unwahrscheinlich, sollte aber ein Virus nicht zu entfernen sein, greift das Norton 360 Virenschutzversprechen: Dir wird dein Geld erstattet.

Lange vor dem Black Friday: Norton 360 günstiger bestellen

Dank dem günstigen Antivirusprogramm Norton 360 kannst du am Black Friday sorgenlos durch die Weiten des Webs surfen und überall nach Preisknallern Ausschau halten. Sei der frühe Vogel, der den Wurm fängt und hole dir Norton bereits jetzt mit einer Vergünstigung von bis zu 63%.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.