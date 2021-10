DAS ist der gruseligste Horrorfilm an Halloween

"The House at Night" ist ein gruseliger Horrorfilm, in dem Witwe Beth auf die Spur eines schaurigen Geheimnisses ihres Mannes kommt.

Hörst du schon die Schreie, die in der Halloween-Nacht erklingen? Nein? Wir nämlich schon. Am 31. Oktober wird es wieder einmal blutrünstig. Der ganze Tag steht im Namen des Schauderns und Grusels. Schaurige Snacks oder Popcorn, ein leckeres Heißgetränk – und der Gruselfilm-Marathon kann beginnen.

Dieses Jahr wartet jedoch ein ganz besonderes Horror-Schmankerl auf dich. Dieser gruselige Horrorfilm soll einer der schockierendsten sein an Halloween. Hier erfährst du, worum es in dem gruseligen Horrorfilm geht und wo du ihn sehen kannst.

"The House at Night": Gruseligster Film des Jahres?

Filmfans betiteln den neuen Horrorstreifen "The House at Night" seit der Veröffentlichung als eins der besten Gruselmovies 2021. Weltpremiere feierte der Psycho-Horror im Januar 2020 auf dem Sundance Film Festival in den Vereinigten Staaten. Seit einigen Wochen ist er nun auch auf Disney+ und Sky Ticket zu sehen.

Regie führte David Bruckner, der auch schon Horrorstreifen wie "Paranormal Demons" und "Out There" verfilmte. Jetzt steht mit "The House at Night" ein Werk in seiner Filmografie, der den einen oder anderen Zuschauer das Fürchten lehren könnte. Und das vor allem an Halloween. Süßes oder Saures? Von wegen! Eher: schreien oder kreischen?

"The House at Night": Davon handelt der Film

Als Beths (Rebecca Hall) Mann plötzlich verstirbt, gerät ihr Leben in Schieflage. Einzig und allein ein Haus am See, das er seiner Frau baute, schenkt der Witwe Beth wieder Kraft und bringt sie zurück ins Leben. Als sie dann jedoch in ihren Träumen von paranormalen Energien heimgesucht wird und ihre Träume von Mal zu Mal grauenhafter werden, mutiert das idyllische Haus am See zu einem Ort des Horrors und Schreckens.

Beths Freunde setzen alles daran, ihre Freundin aus dem Haus zu zerren, doch Beth will herausfinden, warum sie teuflische Träume plagen. Deshalb beginnt sie, in der Vergangenhaut ihres Mannes zu schnüffeln und bemerkt schnell: Ihr Mann hütete ein böses Geheimnis, das sie sonst nie hätte lüften können.

Wo kann man den gruseligen Film "The House at Night" sehen?

Der Horrorfilm ist neuerdings auf Sky Ticket zu finden. In einem Bundle gibt es ein 3-monatiges kostenloses Abo für Sky Ticket zusammen mit o2-TV L für 9,99 Euro im Monat. Auch auf o2 TV wird Halloween ausgiebig gefeiert. Auf über 100 Top-Sendern wie ProSieben, Sat.1 und Co. kannst du Halloween in vollen Zügen genießen. Hinzu kommen 100 Stunden Aufnahmespeicher, Nutzbarkeit auf vier Geräten gleichzeitig sowie eine Pause- und Neustart-Funktion beim Fernsehen. Ein Pluspunkt: Das Abo ist jederzeit kündbar.

Emotionaler Horror mit furchteinflößenden Elementen

Der Regisseur David Bruckner hat mit dem gruseligen Horrorfilm "The House at Night" ganze Arbeit geleistet. Zwar greift er hin und wieder in die altbekannte Horror-Trickkiste und bietet routinierte Schreckensszenarien wie blutige Fußspuren, knatschende Böden und flackerndes Licht – dennoch macht "The House at Night" weitaus mehr, als nur zu gruseln: Er regt zum Nachdenken an.

Der Streifen hat einen zaghaft-einnehmenden Unterton voller Trauer, Angst und Leere. Leere, da Beth ihren Partner verlor und allein in seinem Haus wohnt. Angst davor, was mit ihrer Psyche und um sie herum geschieht. Und Trauer – weil jeder Mensch anders trauert und Dinge aus der Vergangenheit anders aufarbeitet. Diese psychischen Elemente fusionieren in dem gruseligen Horrorfilm mit schaurigen Szenerien und ergeben eine explosive Mischung aus Angst und Schrecken.

Jump-Scares? Ja, bitte!

Der Film verzichtet trotz seiner emotionalen Tonalität nicht auf Horrorelemente. Ganz im Gegenteil: Jump-Scares sind mit an Bord. Genauso sieht es mit verstörenden Sequenzen und Handlungssträngen aus, die man zu Beginn des Filmes nicht kommen sieht. Relativ schnell wird "The House at Night" zu einem belastenden Werk, das immer wieder schockiert. Das fulminante Ende ist nur schwer vorherzusehen.

Gruseligster Horrorfilm an Halloween: Schaudern bis zum Abwinken!

"The House at Night" ist ein Psycho-Horror, der dem einen oder anderen eine schlaflose Nacht bescheren dürfte. Das Spiel aus Rätselraten, Grusel und hochgeladenen Emotionen ist besonders an Halloween gern gesehen. Natürlich gibt es in der Nacht aber auch zahlreiche weitere gruselige Horrorfilme, über die wir uns freuen dürfen. Im Fernsehen oder in Streaming-Portalen lässt sich Halloween mit furchteinflößenden Streifen zelebrieren. Happy Halloween!

